Ďiaľničiari kritizujú Úrad pre verejné obstarávanie, podľa nich nepochopili podmienky mýtneho tendra a znalecký posudok

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) považuje za nezákonné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby opätovne vyhodnotila ponuky v tendri na vybudovanie elektronického mýtneho systému a prakticky vylúčila najnižšiu ponuku spoločnosti CzechToll.

Tendrové podmienky a znalecký posudok

Ako diaľničiari v piatok informovali, za hlavný dôvod svojho tvrdenia považujú absolútne nepochopenie tendrových podmienok a znaleckého posudku zo strany ÚVO.

Tendrové podmienky v súlade s koncepciami obstarávania informačných systémov vo verejnej správe podľa nich obsahovali požiadavku na prevod všetkých majetkových práv k novému mýtnemu systému. Zároveň obsahovali aj výnimky zo širokej licencie pri jeho vybraných komponentoch.

Podaná žaloba

NDS žiada prehodnotiť rozhodnutie ÚVO a začiatkom tohto týždňa oznámila, že v tomto prípade podala žalobu na súde aj podnety na ÚVO a Generálnu prokuratúru SR.

„Výklad tendrových podmienok zo strany ÚVO je neudržateľný a nezohľadňuje štandard výnimiek zo širokých zmluvných licencií a reálne technické možnosti pre údržbu akéhokoľvek informačného systému,“ uviedla aktuálne hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Prakticky by daný výklad ÚVO viedol k takým absurdnostiam, že by žiaden hotový komponent nemohol byť použitý ako súčasť informačného systému verejnej správy, pretože do žiadneho hotového komponentu nie je možné zasiahnuť.

Nesprávne nastavené podmienky

NDS podľa ÚVO nastavila podmienky v súťaži nesprávne. Má jej hroziť tzv. vendor lock-in, teda závislosť od vybraného dodávateľa informačného systému pre nový mýtny systém v réžii štátu.

ÚVO nariadil NDS opäť vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky v prípade ponuky nemenovaného uchádzača v časti týkajúcej sa licencie k informačnému systému mýta. NDS označila námietku aj po treťom vyhodnotení ponúk v auguste za obštrukčnú.

„NDS je toho názoru, že bude môcť efektívne udržiavať elektronický mýtny systém v prípade, že by bol budovaný spoločnosťou CzechToll. Buď bude hotové komponenty po uplynutí 10 rokov opätovne súťažiť alebo využije možnosť urobiť úpravy v inej časti elektronického mýtneho systému bez zásahu do dotknutých hotových komponentov alebo vytvorí, či obstará alternatívne riešenie k dotknutým hotovým komponentom,“ podotkla hovorkyňa diaľničiarov.

Prekročenie právomoci

V súdnom konaní NDS navrhla na daný účel vypočuť aj znalca, ktorého si vybral ÚVO, aby boli odstránené akékoľvek pochybnosti ohľadne technických možností NDS, nakoľko sa javí, že ÚVO vyjadrenia znalca nepochopil.

Diaľničiari poznamenali, že dôsledne rešpektovali hodnotenia ÚVO v súvislosti s obstarávaním mýtneho systému, aj keď sa s nimi nie vždy a v celom rozsahu stotožňovali.

Avšak podľa nich posledným rozhodnutím ÚVO prekročil svoje právomoci a zároveň dané rozhodnutie môže s ohľadom na časové súvislosti spôsobiť štátu rozsiahle škody.

„Z týchto dôvodov sa NDS obrátila na relevantné orgány verejnej moci, aby nezávisle rozhodnutie ÚVO bezodkladne preskúmali,“ vysvetlila Žgravčáková.

NDS sa spolieha na to, že predseda ÚVO v záujme predchádzania škodám bezodkladne sporné rozhodnutie ÚVO preskúma a nebude nutný zásah iného orgánu verejnej moci.