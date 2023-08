Cestári začali podopierať náhle uzatvorený most v Seredi, rekonštrukcie budú trvať asi rok (foto)

Slovenská správa ciest začala s prácami na podopretí mosta na ceste I/62 ponad železničnú trať v Seredi. Spoločnosť Skanska SK má most, ktorý je v havarijnom stave, podoprieť za 102 tisíc eur do konca augusta.

Cestári most náhle uzatvorili 11. mája tohto roku pre autá, cyklistov aj chodcov, pretože hrozilo jeho zrútenie. O deň neskôr bola zastavená aj železničná doprava pod mostom na trati Sereď – Galanta.

Podopretie nosnej konštrukcie mosta

„Po podopretí nosnej konštrukcie bude možné most používať pre chodcov, cyklistov a obnoviť železničnú dopravu na úseku do času jeho rekonštrukcie, zároveň bude možné odvolať mimoriadnu situáciu,“ uvádza Slovenská správa ciest v dokumentácii k podopretiu nosnej konštrukcie mosta. Zároveň pripravuje výstavbu nového mosta, ktorý má nahradiť starý most z roku 1950, ten však nebude hotový skôr ako v roku 2025.

Zabezpečený prechod pre peších

„Po získaní všetkých potrebných povolení, vydaní stavebného povolenia a zabezpečení finančného krytia predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác ešte v tomto roku a začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku 2024. Žiadosť o vydanie stavebného povolania už bola podaná,“ informoval po uzatvorení mosta Martin Guzi zo Slovenskej správy ciest.