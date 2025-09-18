Diaľnica D1 v smere do Trnavy je pre dopravnú nehodu neprejazdná, zrazili sa dve autá

Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko po 16:30 na 11. kilometri diaľnice v smere do Trnavy.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
Dopravná nehoda na diaľnici D1
Foto: www.facebook.com
Čast diaľnice D1 je neprejazdná, zrazili sa tu dve autá. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko po 16:30 na 11. kilometri diaľnice v smere do Trnavy. Vodičov vyzývajú k zvýšenej opatrnosti a žiadajú ich, aby na prejazd uvedeným úsekom využili alternatívne trasy.

