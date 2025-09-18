Diaľnica D1 v smere do Trnavy je pre dopravnú nehodu neprejazdná, zrazili sa dve autá

Čast diaľnice D1 je neprejazdná, zrazili sa tu dve autá. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko po 16:30 na 11. kilometri diaľnice v smere do Trnavy. Vodičov vyzývajú k zvýšenej opatrnosti a žiadajú ich, aby na prejazd uvedeným úsekom využili alternatívne trasy.
