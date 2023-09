Diaľnica D1 medzi Mengusovcami a Jánovcami spolu s tunelom Bôrik budú cez víkend uzavreté

Diaľnica D1 medzi križovatkou Poprad Západ a križovatkou Mengusovce, aj tunel Bôrik, budú cez víkend uzavreté pre plánovanú údržbu.

„Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit,“ informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti.

Uzávera v smere na Žilinu, a to vrátane ľavej tunelovej rúry tunela Bôrik, potrvá v piatok 8. septembra od 20:00 do soboty 9. septembra do 6:00.

Taktiež v noci zo soboty na nedeľu 10. septembra v rovnakom čase, a napokon od nedele 20:00 do pondelka 6:00.

V smere na Prešov, vrátane pravej tunelovej rúry tunela Bôrik sa uzávera začne v piatok 8. septembra o 20:45 a potrvá do soboty 6:00. V rovnakom čase bude úsek uzavretý aj v noci zo soboty na nedeľu a z nedele na pondelok.