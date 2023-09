Deväť diaľničných tunelov na Slovensku prejde pravidelnou jesennou údržbou, prvým na rade je Bôrik

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uskutoční v septembri a októbri pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu v deviatich diaľničných tuneloch.

Začala s ňou v piatok ráno od 8:00 v ľavej rúre tunela Bôrik na úseku D1 Mengusovce – Poprad, západ, v smere jazdy na Žilinu, pričom tieto práce potrvajú do 24. septembra do polnoci.

„Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ informovala v súvislosti s údržbou tunelov hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Efektívnejší servis tunelov

Diaľničiari zefektívnili pravidelnú údržbu a servis tunelov, motoristom tak budú prístupnejšie skôr. Súčasné jesenné uzávery sú v porovnaní s minulým rokom o niekoľko desiatok hodín kratšie.

„Vďačíme za to lepšiemu plánovaniu jednotlivých údržbových prác, napríklad náter ostenia tunela Bôrik sme skrátili takmer na polovicu času. Optimalizácia sa dotkne aj ďalších tunelov,“ priblížila Žgravčáková.

Tunel Prešov bude uzavretý pre jesennú údržbu o 16 hodín kratšie. Uzávery tunelov sú po novom nastavené tak, aby už v nedeľu od 23:00 nebol obmedzený tranzit nákladných áut.

Jarná údržba skončila skôr

Tuneloví experti podľa NDS pravidelne vyhodnocujú reálne trvanie naplánovaných uzáver tunelov, pričom na základe vyhodnotení navrhujú ďalšie optimalizácie všade, kde je to možné.

Tohtoročná jarná údržba tunelov v drvivej väčšine skončila skôr, ako bolo naplánované.

„Najväčšie, niekoľko hodinové, časové úspory boli pri servise bratislavského mestského tunela Sitina, ale aj pri tuneli Bôrik. Preto, napríklad v tuneli Bôrik, sme pristúpili skúšobne začiatkom septembra k iba nočným uzáverám, doprava tak pocítila obmedzenie iba v minimálnej miere,“ uviedla Žgravčáková.

Aj tu bude NDS vyhodnocovať efektívnosť a opodstatnenosť opatrení vrátane rozsahu a času odstávky.

Trvanie určí rozsah prác

„Všetky termíny a trvania uzáver tunelov sú viazané na rozsah prác, ktoré sú na pláne v konkrétnom diaľničnom tuneli popri klasických servisných prácach.“ dodala hovorkyňa diaľničiarov.

Diaľničiari budú postupne pokračovať v údržbe ďalších tunelov od nasledujúceho víkendu. V tuneloch Svrčinovec a Poľana na D3 Svrčinovec – Skalité bude od 22. septembra od 20:00 do 24. septembrado 20:00.

Nasledujú tunely Branisko na D1 Beharovce – Široké s údržbou od 7. októbraod polnoci do 11. októbra do 18:00 a Považský Chlmec na D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno od 12. októbra od 10:00 do 15. októbra do 20:00.

Úplná uzávera v Sitine

V tuneli Sitina na bratislavskom úseku D2 je údržba naplánovaná vo viacerých termínoch. Čiastočná uzávera ľavého jazdného pruhu bude zo 16. na 17. októbra, zo 17. na 18. októbra, z 18. na 19. októbra a z 19. na 20. októbra od 22:00 do 4:00.

Na rad príde úplná uzávera najprv z 20. na 21. októbra, z 21. na 22. októbra od 22:00 do 10:00 a ako rezerva z 22. na 23. októbra od 22:00 do 4:00.

O týždeň neskôr je avizovaná úplná uzávera z 27. na 28. októbra, z 28. na 29. októbra od 22:00 do 10:00 a rezerva je z 29. na 30. októbra od 22:00 do 4:00.

NDS ohlásila v Sitine aj mimoriadnu úplnú uzáveru z 3. na 4. novembra a zo 4. na 5. novembra od 22:00 do 10:00.

Prešov koncom októbra

Motoristi môžu počítať s údržbou aj v tuneloch Žilina a Ovčiarsko na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, a to od 19. októbra od 12:00 do 22. októbra do 20:00.

V tuneli Prešov na juhozápadnom obchvate Prešova na D1 je údržba v pláne z 25. na 26. októbra, z 26. na 27. októbra od 20:00 do 6:00, ako aj od 27. októbra od 22:00 do 29. októbra do 15:00.