Apokalypsa na nábreží sa nekoná, podľa mesta sa doprava výrazne nezhoršila a cyklistov v Bratislave pribúda

Situácia po zmene organizácie dopravy na nábreží v Bratislave je podľa mesta pod kontrolou. Hlavné mesto uviedlo základné fakty týždeň po zmenách na sociálnej sieti.

Žiadna apokalypsa

„Apokalypsa na nábreží sa nekoná. Už dopravné dáta z minulého týždňa, keď si vodiči ešte len na novú situáciu zvykali, ukazujú, že prejazd vozidiel medzi Šafárikovým námestím a Mostom SNP v oboch smeroch trvá v dopravných špičkách v priemere len o jednu minútu a 30 sekúnd až o dve minúty a 30 sekúnd dlhšie, než tomu bolo minulý rok v rovnakom čase,“ konštatuje mesto.

„Napríklad vo štvrtok 7. septembra v smere od Šafárikovho námestia po Most SNP trval prejazd v rannej aj poobedňajšej špičke v priemere približne štyri minúty a 50 sekúnd,“ poznamenal magistrát s tým, že v opačnom smere to bolo v oboch špičkách v priemere približne päť minút a 10 sekúnd.

Situácia by sa mala ešte viac zlepšovať

Ako dodal, počas špičky môžu vzniknúť aj kratšie časové úseky, keď prejazd trvá dlhšie, rovnako sa to však dialo aj pred zmenou. „Preto sa porovnávajú spriemerované časy, ktoré tieto výkyvy zohľadňujú,“ doplnila samospráva.

Dopravná situácia v prvý školský deň bola podľa mesta porovnateľná s prvým školským dňom minulého roka.

„Utorok a streda boli síce náročnejšie, ale to platilo pre veľkú časť Bratislavy pre viaceré kolízie na vyťažených úsekoch a nesúviselo to so zmenami na nábreží,“ poznamenalo mesto a dodalo, že s rastúcim počtom vodičov, ktorí v okolí nábrežia nemajú svoj cieľ a môžu si zvoliť iné trasy, by sa mala situácia na nábreží ešte viac zlepšovať.

Nezhoršila sa ani situácia na mostoch

V týchto dňoch zároveň upravujú svetelnú signalizáciu na Šafárikovom námestí a Nám. Ľ. Štúra na základe súčasného počtu vozidiel.

Podľa mesta sa radikálne nezhoršila ani situácia na mostoch, napriek tomu, že práve Einsteinova a mosty majú slúžiť ako alternatívna trasa pre 70 percent vozidiel, ktoré Vajanského nábrežím iba tranzitovali.

„Prejazdy vozidiel cez mosty v ranných špičkách počas prvého týždňa tiež trvali v priemere iba o minútu dlhšie v závislosti od konkrétneho mosta,“ konštatuje magistrát.

Počet cyklistov rastie

Zároveň podľa mesta na nábreží rastie počet cyklistov. „V stredu 6. septembra prešlo nábrežím 2 099 cyklistov, kým prvú septembrovú stredu pred rokom to bolo 1 775 cyklistov,“ poznamenala samospráva s tým, že ešte viac ľudí na nábreží jazdí bicyklom počas víkendov.

„V nedeľu to bolo napríklad 2 469 a v sobotu 2 192. Práve tieto dni sú mimoriadne dôležité pre bicyklujúce rodiny s deťmi, pre ktorých tu doteraz úplne chýbala bezpečná cykloinfraštruktúra,“ doplnilo mesto.