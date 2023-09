V Trnave štartuje petícia za vyhlásenie referenda o zrušení plateného parkovania, podľa Krajčoviča je to jediná zákonná cesta

Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o zrušení terajšej parkovacej politiky v Trnave s názvom Dajme stop parkovaciemu teroru rozbieha petičný výbor.

Podľa jeho predsedu Rudolfa Krajčoviča je parkovanie jeden z najväčších problémov nielen obyvateľov mesta, ale aj jeho návštevníkov.

Päť otázok

V prípade konania referenda by ľudia odpovedali na päť otázok, napríklad či súhlasia so zrušením všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní Trnave, alebo či súhlasia s vybudovaním 1380 bezplatných parkovacích miest Mestské zastupiteľstvo by podľa zákona o obecnom zriadení muselo referendum vyhlásiť, ak by petíciu podporilo najmenej 30 percent oprávnených voličov, čo je v prípade Trnavy asi 16-tisíc ľudí. Medzi prvými petíciu podpísal farár z Trnavy – Modranky Alojz Lackovič.

Podľa Rudolfa Krajčoviča petičná akcia o parkovaní tohto rozsahu na Slovensku zatiaľ nebola.

„My budeme určite nejakým spôsobom aj vzorom a budú sa na nás pozerať aj iné mestá,“ povedal. Dodal, že jediná zákonná cesta, ktorou sa dá riešiť terajší stav s parkovaním v Trnave, je petícia za vyhlásenie referenda a potom vyhlásenie referenda.

Bez termínu

Petičné hárky budú môcť podpisovať aj ľudia z okolitých obcí, ich podpisy však nebudú zarátané do kvóra potrebného pre vyhlásenie referenda.

Petičný výbor nemá určený termín, do ktorého by chcel získať potrebný počet podpisov, o úspechu petície však nepochybuje.

Aj keď za petíciou oficiálne nestoja politické strany, pri oznámení začiatku podpisovej akcie boli na mieste aj funkcionári KDH, Smeru SD a niektorých ďalších politických strán.