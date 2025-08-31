MHD v Prešove čakajú zmeny, vracajú sa školské spoje. Upravené budú viaceré linky

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) zavádza od 1. septembra nový cestovný poriadok v režime ´pracovný deň – školský´. Na prešovské cesty sa tak po prázdninovej prestávke vrátia školské spoje.
Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, zmeny sa dotknú aj viacerých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Na linke 14 sa ranný spoj zo Záborského posunie z 8:00 na 8:05. Tri spoje linky 15 budú rozdelené v rámci pracovného dňa počas školského režimu. Na linke 28 bude ranný spoj o 6:37 z Ľubotíc rozdelený na zastávke Veľká pošta.
Školský rok prinesie v Košiciach novinky v doprave. Dopravný podnik posilní spoje a obnoví obľúbené električkové linky
Spoj linky 32 o 5:20 bude zo zastávky Sibírska v smere na Trojicu pokračovať ako linka 39. Na linke 34 bude v školských dňoch obnovený spoj zo Sídliska III o 6:25. Spoje o 5:55 a 6:25 pritom nebudú obsluhovať zastávky Levočská, Jilemnického a Košická, prejdú cez Clementisovu.
Arriva posilní spoje v Bratislavskom kraji, od septembra spúšťa nový režim a pripomína výhodné cestovanie s kartou
Na linke 36 bude spoj o 5:19 zo zastávky Pod Šalgovíkom v smere na Trojicu pokračovať ako linka 18 a spoj o 6:25 zo zastávky Trojica, smer Pod Šalgovíkom, bude skrátený po zastávku Vyšné Lúky.