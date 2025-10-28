Lístok na vlak si kúpite aj na pošte, služba má zlepšiť dostupnosť verejnej dopravy - VIDEO, FOTO

ZSSK a Slovenská pošta rozšírili svoj pilotný projekt predaja cestovných lístkov do všetkých pobočiek pošty na Slovensku.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ZSSK: Predaj lístkov na pošte
Zľava: Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka a generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Peter Helexa počas tlačovej konferencie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Slovenskej pošty na pobočke Slovenskej pošty na Myjave na tému: Predstavenie novej formy predaja cestovných lístkov na vlaky ZSSK vo všetkých pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku. Myjava, 28. október 2025. Foto: SITA/ZSSK
Cestujúci si po novom môžu kúpiť lístok na vlak aj na pošte. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Slovenská pošta rozšírili svoj pilotný projekt predaja cestovných lístkov do všetkých pobočiek pošty na Slovensku. Nová služba má zlepšiť dostupnosť verejnej dopravy, najmä v menších mestách a obciach, kde chýbajú železničné pokladnice.

Zmysluplné prepojenie verejných inštitúcií

Predaj lístkov ZSSK na poštách funguje od októbra. Cestujúci si môžu zakúpiť jednorazové vnútroštátne lístky prvej aj druhej triedy, zľavnené lístky pre študentov, seniorov a držiteľov preukazov Junior a Klasik, ako aj miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na tatranské električky, ozubnicovú železnicu či príplatky do vlakov vyššej kategórie.

Lístky so 100-percentnou zľavou a medzinárodné lístky zostávajú dostupné len prostredníctvom ZSSK, buď online, v mobilnej aplikácii alebo priamo na staniciach. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka uviedol, že projekt potvrdzuje zmysel prepojenia verejných inštitúcií.

Naším cieľom je, aby služby pošty boli zmysluplné a užitočné. Predaj vlakových lístkov je príkladom toho, ako môže pošta efektívne využiť svoju sieť viac ako 1300 pobočiek a ponúknuť verejnosti ďalší hodnotný produkt,“ uviedol Kupka s tým, že sú otvorení aj ďalším prepojeniam, a to nielen zo spoločného rezortu dopravy.

ZSSK: Predaj lístkov na pošte
Cestovný lístok počas tlačovej konferencie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Slovenskej pošty na pobočke Slovenskej pošty na Myjave, na ktorej predstavili novú formu predaja cestovných lístkov na vlaky ZSSK vo všetkých pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku. Myjava, 28. október 2025. Foto: SITA/ZSSK

Minister dopravy službu ocenil

Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa doplnil, že spolupráca prináša praktické výhody pre cestujúcich. „Chceme, aby boli naše služby dostupné pre všetkých, aj pre tých, ktorí uprednostňujú osobný nákup. Pošty rozširujú naše predajné miesta tam, kde stanice chýbajú. Je to prirodzené doplnenie digitálnych kanálov ZSSK,“ vysvetlil Helexa. Minister dopravy Jozef Ráž ocenil, že ide o príklad efektívneho využívania verejných zdrojov.

ZSSK a Slovenská pošta spojili svoje silné stránky – širokú sieť pobočiek a technologické riešenia – a priniesli službu, ktorá zlepšuje dostupnosť verejnej dopravy po celom Slovensku,“ uviedol Ráž.

Služba je dostupná na všetkých pobočkách pošty vybavených systémom Aponet. Pobočky sú označené nálepkou a zákazníci môžu platiť hotovosťou aj kartou. Pri nákupe sa uplatňuje jednorazový servisný poplatok podľa cenníka ZSSK.

ZSSK: Predaj lístkov na pošte
Informačný leták k tlačovej konferencii Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Slovenskej pošty na pobočke Slovenskej pošty na Myjave, na ktorej predstavili novú formu predaja cestovných lístkov na vlaky ZSSK vo všetkých pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku. Myjava, 28. október 2025. Foto: SITA/ZSSK
