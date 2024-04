Na východnom Slovensku je obmedzená železničná doprava, z dôvodu výlukových prác vlaky nahradia autobusy

Cestujúci na východnom Slovensku by mali počítať s obmedzeniami v železničnej osobnej doprave medzi Prešovom a Kysakom aj medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodov výlukových prác na infraštruktúre zabezpečila za dotknuté vlaky náhradnú autobusovú dopravu. Na úseku pri Košiciach nejdu ani rýchliky jazdiace z Košíc do Zvolena a opačne, čiastočne medzi Košicami a Novými Zámkami.

Náhradná doprava na viacerých úsekoch

Dvojdňová výluka na úseku Prešov – Kysak sa 16. a 17. marca sa týka osobných vlakov a regionálnych expresov počas 7-8 hodín. Autobusy jazdia za osobné vlaky, ktoré majú odchody z Kysaku do Prešova od 8:17 do 16:17 a z Prešova opačne od 8:19 do 16:19. V prípade regionálnych expresov ide o spoje odchádzajúce z Prešova do Kysaku od 8:42 do 16:42 a z Kysaku späť od 8:59 do 15:59.

Náhradná doprava vedie po trase Kysak – Obišovce – Ličartovce – Drienovská Nová Ves – Kendice – Haniska pri Prešove – Prešov. Úsek Kysak – Prešov v dĺžke 17 kilometrov je súčasťou trate Košice – Prešov – Plaveč – Muszyna dlhej 103 kilometrov.

Trať Zvolen – Košice

Obmedzenia v okolí Košíc od 16. do 19. apríla na hlavnej južnej trati Zvolen – Košice platia pre diaľkové a regionálne vlaky.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť asi 25 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK. Na úseku Košice – Moldava nad Bodvou v utorok vypadlo 11 rýchlikov, v stredu tam nepôjde 14 a v piatok 11 rýchlikov.

Na úseku Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto v utorok nejde 15 osobných vlakov, tie premávajú na linke z Košíc do Moldavy nad Bodvou mesto a späť. V stredu a vo štvrtok na tomto úsek nepôjdu žiadne vlaky, v piatok vypadne 15 týchto spojov.

Ďalšie náhrady za vlaky

Náhradnú autobusovú dopravu môžu cestujúci využiť na trase Košice – Veľká Ida – Cestice – Čečejovce – Mokrance – Moldava nad Bodvou – Moldava nad Bodvou mesto. V rámci výluky nie sú radené lôžkové vozne vo vlakoch z Košíc do Bratislavy a z Košíc do Praha a späť.

Úseky Košice – Moldava nad Bodvou a Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto majú 31 kilometrov a 14 kilometrov, celá trať Zvolen – Košice má dĺžku 230 kilometrov.