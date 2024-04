Železnice upozorňujú na ďalšie výluky, vlaky nebudú jazdiť medzi Novými Zámkami a Šuranmi

Železničná doprava na úseku Nové Zámky – Šurany nebude pre rekonštrukciu trate a modernizáciu priecestí takmer týždeň fungovať. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas výluky na juhu Slovenska upravila prevádzku vlakov od štvrtka 18. apríla od 8:30 do stredy 24. apríla do 16:50.

Pre zachovanie plynulej železničnej prepravy odkloní jednu časť vlakov cez Palárikovo a ďalšiu nahradí autobusmi v uvedenom úseku.

Premávať budú náhradné autobusy

„ZSSK vynakladá maximálne úsilie, aby mal aktualizovaný cestovný poriadok minimálny dopad na cestujúcich. Výluka môže spôsobiť meškania do 10 minút,“ informoval hovorca národného vlakového osobného dopravcu Dominik Drevický.

Osobné vlaky na linke Nové Zámky – Nitra pôjdu odklonom cez Palárikovo namiesto Bánova. V staniciach Nové Zámky a Šurany budú k týmto vlakom zabezpečené všetky doterajšie prípoje v smere Praha, Budapešť, Komárno, Štúrovo, Bratislava a Zvolen.

„Do obce Bánov budú namiesto vlakov každú hodinu premávať náhradné autobusy zo Šurian aj Nových Zámkov,“ priblížil hovorca ZSSK.

Nočné rýchliky pôjdu tiež odklonom

Za osobné vlaky na linkách Nové Zámky – Trnava a Nové Zámky – Levice bude medzi stanicami Šurany a Nové Zámky zavedená náhradná autobusová doprava. Nočné rýchliky Poľana R 800 a R 801 z Košíc do Nových Zámkov a späť pôjdu odklonom cez Palárikovo namiesto Bánova.

Do Nových Zámkov budú prichádzať a z nich odchádzať neskôr, respektíve skôr. Posilové osobné vlaky Os 5241 Nové Zámky – Palárikovo a Os 5163 Nitra – Nové Zámky nebudú premávať. Pri prvom z nich môžu cestujúci využiť ako náhradu rýchlik R 800.

„Upozorňujeme cestujúcich, aby si pred cestou pozreli konkrétne obmedzenia súvisiace s ich spojením a zabezpečením prestupov,“ uviedol Dominik Drevický. Na webe ZSSK vo výveske sú všetky ďalšie podrobné zmeny a upozornenia týkajúce sa jazdy vlakov na jednotlivých linkách, ako aj dočasný cestovný poriadok vlakov, ktoré ovplyvní výluka.

Zmeny sú zapracované aj na webe

„Dočasné zmeny jazdy vlakov v úseku Nové Zámky – Šurany sú zapracované aj v cestovnom poriadku vo vyhľadávači na webe ZSSK,“ dodal hovorca. Úpravu úseku Nové Zámky – Šurany realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako štátny manažér železničnej infraštruktúry.

Desaťkilometrový úsek Nové Zámky – Šurany na začiatku spája trate z Nových Zámkov cez Nitru do Prievidze (113 kilometrov), do Zlatých Moraviec (51 kilometrov) a Zvolena (130 kilometrov). V Nových Zámkoch sa napája na hlavnú trať Bratislava – Štúrovo (135 kilometrov), ku ktorej vedie zo Šurian 8-kilometrová spojnica do Palárikova.