Cestujúci vo vlakoch opäť pribúdajú a ZSSK očakáva viac prepravených osôb ako pred pandémiou

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) plánuje v tomto roku prepraviť spolu 79 miliónov cestujúcich. Bolo by to o takmer 2 milióny osôb viac ako v predpandemickom roku 2019, kedy svojimi vlakmi odviezla vyše 77 miliónov pasažierov.

Cestujúci každoročne pribúdali

Tento počet bol najvyšší od zavedenia bezplatnej prepravy pre žiakov, študentov a dôchodcov v roku 2014. Podľa údajov národného osobného vlakového dopravcu odvtedy cestujúci každoročne pribúdali až do roku 2019.

Pre obmedzenia počas pandémie koronavírusu ľudí vo vlakoch ZSSK výrazne ubudlo – v rokoch 2020 a 2021 ich bolo 46,7 milióna a 45,7 milióna. Vlani množstvo cestujúcich vzrástlo na 67 miliónov, ale stále zostávalo pod úrovňou rokov 2017 až 2019.

Počet platiacich cestujúcich by mal v roku 2023 presiahnuť 50 miliónov, čo by bolo tiež viac ako v roku 2019 s takmer 48 miliónmi. V minulom roku využilo štátne vlaky skoro 44 miliónov platiacich osôb.

Zdarma sú deti do 6 rokov

ZSSK zároveň očakáva, že v aktuálnom roku prepraví 28,5 milióna cestujúcich s nárokom na 100-percentnú zľavu z cestovného.

Malo by ich byť viac ako vlani, kedy za cestu po železnici neplatilo 23 miliónov ľudí s právom na úplnú zľavu, avšak stále menej ako v roku 2019, v ktorom ich bolo 29,6 milióna.

„Od roku 2019 sú do štatistík so 100-percentnou zľavou z cestovného zahrnuté aj deti do 6 rokov,“ vysvetlila ZSSK. Názov bezplatná preprava používali železničiari do konca minulého roka, od začiatku tohto roka zaviedli označenie 100-percentná zľavu z cestovného.

Viac ako v roku 2019

Vlaky InterCity, ktoré národný dopravca prevádzkuje na vlastné náklady mimo objednávaných dopravných služieb vo verejnom záujme, majú podľa plánov v aktuálnom roku previezť 830-tisíc cestujúcich.

Tento počet by bol vyšší ako v roku 2019, v ktorom tieto najrýchlejšie domáce vlaky prepravili medzi Košicami a Bratislavou, resp. Viedňou zhruba 818-tisíc pasažierov.

Vlani nimi cestovalo 525-tisíc osôb. ZSSK v minulom roku previezla aj 2,3-tisíca imobilných ľudí s využitím asistencie. V roku 2019 bolo týchto cestujúcich 3,2-tisíca a vlani 1,3-tisíca.