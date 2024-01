Cestu medzi Rohožníkom a Plaveckým Mikulášom zrevitalizujú za viac ako 5 miliónov eur

Cestu II/501 medzi Rohožníkom a Plaveckým Mikulášom v okrese Malacky zrevitalizujú za viac ako 5 miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 30. januára.

„Predmetom zákazky je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste,“ uvádza obstarávateľ, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Správa ciest BSK plánuje v tomto roku zrekonštruovať viaceré úseky ciest a mostov. BSK spravuje 520 kilometrov ciest II. a III. triedy, 127 mostov a dva cyklomosty.