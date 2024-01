Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Bratislave počas Trojkráľového sprievodu

Vodičov v Bratislave čaká na Troch kráľov, teda v sobotu 6. januára, dopravné obmedzenie v centre mesta.

Ako informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, dôvodom je podujatie s názvom „Trojkráľový sprievod“.

Dopravné obmedzenie sa bude týkať priebežného uzatvorenia Palisád od Bratislavského hradu, Hodžovho nám., Suchého mýta po Michalskú bránu.

Dopravné obmedzenie by malo trvať od 14:30 do približne 15:30. Premávku by mali usmerňovať hliadky dopravnej polície. Policajti apelujú na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície a zvýšili pozornosť a opatrnosť.