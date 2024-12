Cestovné v Banskobystrickej autobusovej doprave zdražie približne o desať percent, cena predplatných lístkov zostane však výhodnejšia

Od začiatku roka 2025 príde k úprave cien cestovných lístkov v rámci Integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja (IDS BBSK), konkrétne v regionálnej (prímestskej) autobusovej doprave. Ako informuje organizátor IDS BBSK, zmena cien je reakciou na úpravu DPH, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2025, a jej dopady na náklady spojené s prevádzkovaním verejnej autobusovej dopravy.

Organizátor regionálnej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji už vykonal niekoľko opatrení na optimalizáciu verejnej dopravy, vrátane úpravy cestovných poriadkov a tarifných zón, s cieľom čo najviac minimalizovať vplyv rastúcich nákladov na cestujúcich v roku 2025. „Ceny cestovných lístkov v regionálnej autobusovej doprave upravíme od 1. januára 2025 o približne 10 percent,“ priblížil predseda predstavenstva IDS BBSK Radoslav Vavruš.

Nový cenník je k dispozícii na webovej stránke IDS BBSK, ako aj v zákazníckych centrách a u konkrétnych dopravcov. „Pre našich pravidelných cestujúcich, ktorí dochádzajú do práce alebo do školy, máme pripravené riešenie – umožníme im ešte v decembri, zakúpiť si za aktuálnu decembrovú cenu predplatný cestovný lístok so začiatkom platnosti lístka v januári 2025 na obdobie 30, 90 alebo 365 dní,“ dodal Vavruš.

Predplatné lístky si budú môcť cestujúci zakúpiť v predstihu, maximálne 30 dní pred začiatkom platnosti lístka, a to buď v e-shope alebo v zákazníckych centrách IDS BBSK.“Chceli by sme upozorniť našich cestujúcich, že aj v roku 2025 zostane cena predplatných lístkov výhodnejšia oproti jednorazovým cestovným lístkom. Takisto bude výhodnejšie zakúpenie lístka bezhotovostne, v porovnaní s hotovosťou,“ poznamenal Vavruš.

Cestujúcim, ktorí používajú regionálnu autobusovú dopravu len príležitostne a nemajú dopravnú kartu IDS BBSK alebo kartu dopravcu s kreditom, odporúčajú platiť v autobuse vodičovi platobnou kartou. Tou je možné platiť vo všetkých autobusoch regionálnej (prímestskej) dopravy označených logom IDS BBSK. Cena jednorazového lístka zakúpeného bezhotovostne bude o 10 percent nižšia ako cena lístka zaplateného v hotovosti.