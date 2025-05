Cestovné sme nezvýšili my, ale štát, tvrdí bratislavský primátor Vallo

Od 1. júna pristupuje Bratislavská integrovaná doprava (BID), ktorá je prevádzkovateľom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) k viacerým úpravám. Tie sa týkajú zmeny v organizácii tarifných zón, ale aj navýšeniu cien cestovných lístkov.

Po novom bude, napríklad, cena 30-minútového lístka v bratislavskej MHD vyššia približne o 10 percent, ročná električenka zdražie o sedem percent.

„Nezvýšili sme to my, zvýšil to štát. Štát zvýšil DPH, máme tu transakčnú daň a rôzne iné veci. Nevieme to za ten štát platiť my,“ vysvetlil primátor dôvod zvýšenia cestovného. Ako dodal, rovnako obchodníci prenesú toto zvýšenie do tovarov a služieb ľuďom.

„Sú to milióny eur, museli by sme klesať kvalitou služieb a my vieme, že ľudia chcú tú kvalitu služieb, takže ja to beriem tak, že sme ani nemali na výber,“ doplnil primátor.