Cesta I/68 sa dočká opravy, na rekonštrukciu jej havarijného stavu v katastri Kremnej už hľadajú dodávateľa

Slovenská správa ciest už hľadá dodávateľa stavebných prác pre opravu cezhraničnej cesty I/68 v katastri obce Kremná v okrese Stará Ľubovňa. V auguste tohto roka tam pre zosuv pôdy a havarijný stav cesty vyhlásili mimoriadnu situáciu. Predpokladané náklady na tento projekt predstavujú takmer 1,3 milióna eur, vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Odstránenie havarijného stavu

Stavebné úpravy sa budú týkať úseku cesty v dĺžke 205 metrov. Cieľom stavby je podľa sprievodnej správy k projektu odstrániť havarijný stav vozovky i mosta z dôvodu jej opotrebovania vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok a z dôvodu deformácií vozovky pre aktívny zosuv. Samotný most i cesta sú v kritickom stave.

„Povrch vozovky je rozrušený rozvetvenými priečnymi a pozdĺžnymi trhlinami a prepadom časti jazdného pruhu z dôvodu aktívneho zosuvu. Stavebno-technicky stav mosta M5096 je definovaný taktiež ako havarijný,“ píše sa v sprievodnej správe k projektu.

Sanácia zosuvu a odvodnenia

Zároveň nespevnené priekopy spôsobujú presakovanie zrážkovej vody cestou a znižujú únosnosť podložia vozovky, čo podľa zverejneného materiálu prispieva k ďalšiemu šíreniu porúch vozovky.

Práce sa budú týkať nielen opravy cesty I/68, ale aj sanácie zosuvu, odvodnenia, osadenia bezpečnostných zariadení i výstavby oporného múra. Ten má v danom úseku zabrániť zosuvom pôdy a prispieť k bezpečnosti cestnej premávky. Predpokladaná doba výstavby je desať mesiacov. Slovenská správa ciest doteraz vykonala neodkladné opatrenia na spomalenie aktívneho zosuvu pôdy.

Prístup k zosunutej časti vozovky

„Išlo o zahradenie prístupu k zosunutej časti vozovky, zníženie rýchlosti v úseku, ako aj osadenie dopravného značenia a zúženie dopravy do jedného jazdného pruhu. Úsek je pravidelne monitorovaný, a to až do času začatia výstavby,“ ozrejmila jej hovorkyňa Jana Lukáčová pre agentúru SITA vlani v decembri.

Cesta I/68 predstavuje v rámci Slovenska dôležitú spojnicu v smere sever – juh, pokračuje aj na území Poľska. V dotknutom území tvorí základný komunikačný systém. Navrhovaná stavba je situovaná v katastrálnom území obcí Kremná a Jarabina.

„Cieľom a účelom stavby je z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže,“ uvádza ďalej sprievodná správa.