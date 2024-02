Časti južnej železničnej trasy chcú obnoviť, spojenie Bratislava - Nitra - Banská Bystrica je však podľa ministerstva nereálne

Na domácej južnej železničnej trase zo Zvolena do Košíc so zanedbanou infraštruktúrou by sa v rámci plánovanej modernizácie mala postupne navyšovať rýchlosť. Štúdia realizovateľnosti na tomto ťahu predpokladá zvýšenie najvyššej traťovej rýchlosti na 120 kilometrov za hodinu.

Podľa Ministerstva dopravy SR v úsekoch Lovinobaňa – Kriváň a Pstruša – Zvolen by malo ísť o rýchlosť 100 kilometrov za hodinu, pričom v smerovo a sklonovo náročných úsekoch sa počíta s trvalým obmedzením rýchlosti na 75 až 100 kilometrov za hodinu.

Obmedzenia traťovej rýchlosti

„Chceme pracovať aj na modernizácii iných úsekov. Cieľom je odstrániť obmedzenia traťovej rýchlosti na jednotlivých úsekoch. Na to však potrebujeme spracovať štúdie realizovateľnosti pre jednotlivé časti úsekov tratí,” informovalo na sociálnej sieti v odpovedi na jednu z otázok ministerstvo dopravy.

Trať Zvolen – Košice je dlhá 230 kilometrov, vedie cez Lučenec, Jesenské, Tornaľu, Rožňavu a Moldavu nad Bodvou. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú v tomto roku ukončiť elektrifikáciu traťového úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou.

Ministerstvo dopravy sa vyjadrilo aj k železničnej doprave na Záhorí. „Na trati Bratislava – Kúty je v rámci pripravovaných dlhodobých výlukových prác zavedený tzv. výlukový cestovný poriadok. O prípadnom znovuzavedení vlakov kategórie REX na tejto trati môžeme uvažovať až po definitívnom ukončení všetkých plánovaných výlukových prác,” uviedlo ministerstvo. ŽSR očakávajú v tomto roku tiež ukončenie modernizácie traťových úsekov Devínska Nová Ves – Malacky a Kúty – hranica SR a ČR.

Veľmi drahá trať

Priame vlakové spojenie Bratislava – Nitra – Banská Bystrica je podľa ministerstva dopravy nereálne, keďže Nitra je príliš vzdialená od existujúcej trate Bratislava – Banská Bystrica.

„Priame spojenie s Bratislavou by sa dalo zrealizovať, pokiaľ by sa postavila trať Trnovec nad Váhom – Nitra, ktorá je však veľmi drahá,” zdôvodnilo ministerstvo.

Ako dodalo, železničné spojenie na súčasnej linke Bratislava – Banská Bystrica by sa mohlo zlepšiť viacerými už dokončenými, alebo plánovanými modernizáciami na trati.

Vlaková linka Bratislava – Banská Bystrica vedie cez Šaľu, Šurany, Levice a Zvolen, má dĺžku 229 kilometrov. Z hlavného mesta vedie časťou trate Bratislava – Štúrovo po Palárikovo, resp. odbočkou po Šurany, ďalej pokračuje po takmer celej trati Nové Zámky – Zvolen od Šurian a cestu končí na krátkom úseku trate Zvolen – Vrútky do krajského centra stredného Slovenska.