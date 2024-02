Na vysoko vyťažené trate západného Slovenska pribudnú tri vysokokapacitné vlaky KISS, stáli nás takmer 77 miliónov eur (foto)

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo štvrtok vypravila do ostrej prevádzky prvé tri zo štyroch nových dvojposchodových jednotiek typu KISS od spoločnosti Stadler. Všetky tri jazdia na vysoko frekventovaných tratiach západného Slovenska, z Bratislavy do Trenčína a do Nových Zámkov.

Slovensko sa stalo pätnástou krajinou, v ktorej sú tieto vozidlá v prevádzke. ZSSK zaplatila za štyri nové vozidlá 76 950 000 eur, posledné z nich dostane v priebehu tohto roku.

Snaha o modernizáciu vozového parku

Nasadenie nových jednotiek KISS na trate západného Slovenska podľa generálneho riaditeľa ZSSK Petra Helexu dokazuje snahu spoločnosti modernizovať vozidlový park ZSSK a zlepšovať tak služby pre cestujúcich.

„Moderné vozidlá prinesú našim cestujúcim vysoký komfort a pohodlie a zároveň zvýšia podiel prevádzkyschopných vozidiel na dôležitých dopravných koridoroch. Pomôžu tak k zvýšeniu spoľahlivosti vlakovej dopravy. Tieto moderné súpravy môžu jazdiť rýchlosťou až 160 km/h a ponúkajú viac ako 600 miest na sedenie,“ predstavil Peter Helexa novinky vo flotile ZSSK pri dnešnom vypravení prvej jednotky na železničnej stanici v Nových Zámkoch.

K nákupu pomohli aj eurofondy

Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková pripomenula, že na nákup nových vozidiel typu KISS sa podarilo zabezpečiť financovanie ešte zo „starých“ eurofondov.

„Prvýkrát nasadzujeme ucelené jednotky s takouto veľkou kapacitou. Samozrejme, je to aj záväzok do budúcnosti. Chceme modernizovať a zefektívniť celú slovenskú železničnú infraštruktúru, aby sa stala atraktívnou a komfortnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave. Verím, že vďaka úsiliu celého rezortu dopravy a vďaka fondom Európskej únie sa nám podarí posunúť sa k modernej a spoľahlivej železničnej doprave hodnej 21. storočia,“ povedala Žiláková.

Prepravia aj imobilných cestujúcich

Elektrické jednotky typu KISS sú podľa hovorcu ZSSK Dominika Drevického určené pre regionálnu dopravu. Majú celkovo 611 miest na sedenie, z toho 30 miest v 1., 552 miest v 2. triede a 29 sklopných sedadiel. Disponujú moderným informačným systémom, vrátane kamerového, siete wifi či počítania cestujúcich.

Prispôsobené sú tiež pre prepravu imobilných cestujúcich. ZSSK ich bude nasadzovať na tratiach Bratislava – Trenčín a Bratislava – Nové Zámky.