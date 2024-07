Časť rozšírenia D1 pri Triblavine je hotová, motoristov čakajú krátke dopravné obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončuje ďalšie práce na rozširovaní diaľničného pásu D1 pri Triblavine, niekoľko kilometrov pred Bratislavou. Za pár mesiacov sa v tesnom kontakte s plnou premávkou podarilo zrealizovať rozšírenie ľavého jazdného pásu D1 v danom úseku.

Aktuálne sa pripravuje ďalšia fáza, počas ktorej prebehne rekonštrukcia pravého jazdného pásu diaľnice D1. Práce si vyžiadajú aj krátke obmedzenia. Najzásadnejšie obmedzenia tak prebehnú počas nočných hodín a dvoch víkendov.

Najvýznamnejšia investícia

„Križovatka D1/D4 a rozšírenie D1 je jednou z našich kľúčových priorít na západnom Slovensku. Súčasný stav diaľnice je z kapacitného hľadiska dlhodobo nevyhovujúci. Investícia do rozšírenia a modernizácie D1 tak predstavuje investíciu do vyššieho každodenného pohodlia desiatok tisíc ľudí. Dokončenie križovatky D1/D4 zároveň zásadným spôsobom napomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy,“ hovorí Július Mihálik, investičný riaditeľ a člen predstavenstva NDS.

Jedna z najvýznamnejších investícií do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku postupuje do ďalšej fázy. V týchto dňoch sa počas nočných hodín pripravujú všetky potrebné kroky k presmerovaniu celej dopravy na novopostavený rozšírený jazdný pás, aby sa mohlo pracovať na rekonštrukcii pravého jazdného pásu D1, aby vo finále vznikol plnohodnotný štvorpruh, ktorý západoslovenský región nevyhnutne potrebuje.

Dopravné obmedzenia

Presmerovanie dopravy na nový rozšírený pás predstavuje náročný technologický a logistický proces s dôrazom na zachovanie maximálnej bezpečnosti pri práci. Z tohto dôvodu je potrebné počas dvoch víkendov počítať s krátkymi obmedzeniami.

Počas posledného júlového víkendu na D1 v smere z Trnavy do Bratislavy. Počas prvého augustového víkendu v smere z Bratislavy do Trnavy. Počas oboch víkendov dôjde aj k nevyhnutnému krátkodobému uzatvoreniu D1 v tom smere, na ktorom sa bude aktuálne pracovať. Zmenou bude, že po skončení týchto prác budú motoristi jazdiť v novej časti diaľnice v troch zúžených pruhoch.

Uzavretie diaľnice

Doprava na D1 v smere Trnava – Bratislava sa začne obmedzovať v piatok (26. júla) od 20:00. K úplnému uzavretiu diaľnice do Bratislavy dôjde o 22:00 a potrvá do sobotného poobedia (27. júla). Diaľnica sa uzatvorí v úseku od križovatky Senec po Zlaté Piesky. Počas tejto doby bude uzatvorený aj výjazd z križovatky Bernolákovo na D1 v smere do Bratislavy.

Po opätovnom sprejazdnení diaľnice, v sobotu poobede, až do nedeľného večera budú mať motoristi na danom úseku k dispozícii jeden a neskôr dva jazdné pruhy. Od nedeľnej noci sa doprava po D1 v smere Trnava – Bratislava vráti do režimu troch zúžených jazdných pruhov. V opačnom smere D1 (Bratislava – Trnava) bude doprava počas posledného júlového víkendu bez obmedzení.

Počas niekoľkohodinovej uzávery od 26. júla do 27 júla bude doprava vedená po obchádzkovej trase. Z diaľnice D1 pri Senci (km 27) bude zvedená na cestu II/503 s pokračovaním po ceste I/61 až do Bratislavy. V križovatke Zlaté piesky sa autá opäť vrátia na D1.

Ďalšia realizačná fáza

Práce na presmerovaní dopravy v opačnom smere, teda z Bratislavy do Trnavy sa začnú prvý augustový víkend. Aj v tomto prípade si ďalšia realizačná fáza vyžiada krátke uzavretie D1 v tomto smere. Uzatvorenie prebehne počas nedele (4. augusta) a potrvá do popoludnia.

Práce sa dotknú aj križovatky Bernolákovo. Počas obmedzení nebude možné napojenie na D1 v smere Žilina/Nitra, rovnako nebude možné odbočenie z Bratislavy na smer Bernolákovo a Chorvátsky Grob.

Doprava bude v nedeľu ráno obmedzovaná od 02:00. O 4:00 dôjde k úplnému uzatvorenia smeru Bratislava – Trnava. Doprava sa na úseku obnoví v ten istý deň poobede.

Počas niekoľkohodinového uzatvorenia bude doprava presmerovaná od križovatky Vajnory na cestu I/61. Doprava do Bratislavy bude fungovať bez obmedzení v troch zúžených jazdných pruhoch v rozšírenej ľavej časti D1.

Napojenie v križovatke Bernolákovo

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje motoristickú verejnosť, že od 26.júla (piatok) nebude možné napojenie v križovatke Bernolákovo na D1 v smere do Bratislavy. Z diaľnice D1 v smere Trnava – Bratislava bude možné odbočenie na smer Bernolákovo a Chorvátsky Grob.

Od 4. augusta (nedeľa) nebude možné napojenie v tejto križovatke na D1 v smere Žilina alebo Nitra, ani Bratislava. V prípade jazdy z Bratislavy nebude možné odbočenie na smer Bernolákovo.