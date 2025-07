Bratislavskí župní cestári obnovili za štyri roky 200 kilometrov ciest, v tomto roku majú v pláne ďalších 35 kilometrov - FOTO

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v modernizácii ciest. Od roku 2021, kedy župa založila vlastnú Správu ciest BSK, bolo v kraji zrekonštruovaných vyše 60 úsekov. Viac než 40 percent z tejto dĺžky bolo opravených recyklačnými technológiami, ktoré výrazne šetria prírodu, verejné financie aj čas.

Symbolický míľnik

Symbolický míľnik 200 opravených kilometrov kraj podľa jeho hovorkyne Lucie Forman dosiahol v júni pri obci Hamuliakovo.

„Nechceme len plátať výtlky, preto sa sústreďujeme na komplexné opravy. Aktuálne sme prekročili symbolickú hranicu 200 kilometrov opravených ciest za štyri roky, a to práve v Hamuliakove. Dvesto kilometrov – to je približne ako cesta z Bratislavy do Žiliny alebo do Banskej Bystrice. To nie sú diaľnice, ale každodenné cesty, ktoré spájajú dediny, mestá, školy, nemocnice. Cesty, po ktorých denne jazdia tisíce ľudí,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. V tomto roku kraj podľa neho plánuje zrekonštruovať ďalších 35 kilometrov ciest.

Frézovanie a výmena asfaltových vrstiev

Najčastejšie postupom, ktorý využívajú župní cestári v Bratislavskom kraji, je frézovanie a výmena asfaltových vrstiev s lokálnym vystužením. Ide o osvedčenú technológiu, ktorou bolo do konca minulého roka obnovených viac ako 100 km ciest.

Moderným riešením je recyklácia za horúca, pri ktorej sa starý asfalt znovu použije priamo na mieste. Táto technológia bola aplikovaná na vyše 33 kilometroch komunikácií. Pre poškodené cesty s nestabilným podložím je zas ideálna recyklácia za studena, ktorá kompletne obnovuje celú konštrukciu vozovky s využitím pôvodných materiálov. Použitá bola na 42 km ciest.

Tieto technológie umožňujú znížiť spotrebu nových materiálov o desiatky percent a výrazne obmedziť vznik stavebného odpadu. Zároveň skracujú čas realizácie a znižujú dopravné obmedzenia.

„Rozhodnutia o opravách vychádzajú z dát o dopravnej záťaži, technickom stave a význame úsekov. Využívame pri tom telemetriu, plánovanie trás a priebežné kontroly kvality prác. Ukazujeme, že aj oprava ciest môže byť príležitosťou na ekologickú transformáciu. Nejde len o kilometre, ale o trvácnosť, bezpečnosť a kvalitu,“ dodal Juraj Droba.