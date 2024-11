Bratislavčania nesúhlasia so zrušením IC vlakov a zavedením dotovanej leteckej linky do Košíc

Obyvatelia Bratislavy nesúhlasia so zrušením IC vlakov a so zavedením dotovanej leteckej linky medzi Bratislavou a Košicami. Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO realizovaného od 8. do 18. novembra 2024.

Takmer polovica to vníma negatívne

Prieskum ukázal, že takmer polovica opýtaných (49,6 %) považuje zrušenie IC vlakov za škodlivé pre cestujúcich a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, zatiaľ čo 26,4 % respondentov súhlasí s týmto rozhodnutím, pokiaľ ušetrí verejné prostriedky. Naopak, takmer štvrtina respondentov (24 %) uviedla, že vlakom nejazdí, a preto nemá na túto tému názor.

Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus zdôraznil, že osobné a rodinné väzby respondentov na železničnú dopravu zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní ich postojov.

„Napriek argumentom o šetrení verejných zdrojov väčšina respondentov prikláňa k zachovaniu IC vlakov,“ uviedol Klus.

Letecká linka medzi Bratislavou a Košicami

Podobne kritický postoj verejnosti odhalil prieskum aj voči pravidelnej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami s dotáciou z verejných prostriedkov. Až 40,4 % opýtaných považuje túto iniciatívu za plytvanie verejnými prostriedkami a environmentálne nezodpovedné riešenie, zatiaľ čo 29,8 % respondentov vidí v tomto kroku rozumný spôsob na zlepšenie mobility a podporu cestovného ruchu.

„Zaujímavým zistením je, že 17,4 % respondentov by podporilo leteckú linku len v prípade jej prevádzky súkromným subjektom bez účasti štátu,“ doplnil Klus, čo naznačuje, že časť verejnosti nie je proti samotnému nápadu leteckého spojenia, ale skôr proti jeho financovaniu zo štátneho rozpočtu.

SCIO podtrhuje citlivosť verejnosti na využívanie verejných zdrojov v doprave, keď občania Bratislavy pri IC vlakoch vidia ich potrebnosť aj napriek nákladom, zatiaľ čo pri leteckej linke dominuje skepsa voči využívaniu štátnych dotácií. Klus uzatvára, že to môže súvisieť s menšími očakávaniami osobného využitia takejto linky a narastajúcou environmentálnou uvedomelosťou obyvateľstva.