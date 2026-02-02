Bratislava pokračuje vo výstavbe trolejbusovej infraštruktúry, nové spojenie prepojí Dlhé diely so zvyškom mesta - VIDEO

Bratislava pokračuje s výstavbou trolejbusových tratí. Magistrát na sociálnej sieti informoval, že napredujú práce na novej trolejbusovej trati Patrónka – Riviéra, ktorá prepojí Dlhé diely so zvyškom mesta. „Trolejové vedenie už visí na oboch stranách Botanickej ulice a na ulici Mlynská dolina po Botanickú,“ priblížilo mesto. Práce na tejto trati pozostávajú najmä z výkopových prác, výmeny povrchov chodníkov a vztyčovaní trakčných stĺpov.
Trolejbusový „ostrovček”
Časť z týchto stĺpov je združená a funguje aj ako verejné osvetlenie. „Celkovo sme na trati osadili už 114 stĺpov, chýba nám posledných 22. Okrem trakčného vedenia pracujeme aj na odstraňovaní starých stožiarov, montáži svietidiel na existujúcich stĺpoch na ulici Mlynská dolina či v prácach na meniarni Karlova Ves,“ dodala samospráva. Nová trolejbusová trať má dĺžku 3,5 kilometra a prepája trolejbusový „ostrovček” na Dlhých dieloch so zvyškom mesta.
„Vďaka tomu nahradíme dieselgenerátorové trolejbusy elektrickými, 12-metrové vozidlá novšími 18-metrovými, ktoré prepravia o 50 percent viac cestujúcich a Dlhé diely získajú priame a častejšie prepojenie s Račianskym a Trnavským mýtom zlúčením liniek 32 a 64 do jednej linky 32,“ konštatuje ďalej mesto.
Zemné práce
Trolejbusovú infraštruktúru budujú aj v Trnávke v úseku Bulharská – Galvaniho. „Na Rádiovej bola dokončená výmena trolejového vedenia a len čo nám to počasie dovolí, budú realizované finálne úpravy chodníka na tejto ulici,“ spresnil magistrát.
Na ulici Rožňavská realizujú zemné práce, ako napríklad odstraňovanie chodníka a výkopy pre inžinierske siete. Na uliciach Bulharská a Galvaniho realizujú sondáže a prípravné práce pred osádzaním stĺpov trakčného vedenia.
Trať sa teda predĺži z Bulharskej na Galvaniho až po nákupné centrum, čo trolejbusom na linke 61 dovolí skrátiť jazdu na pomocný batériový pohon iba od nákupného centra po Letisko M. R. Štefánika.
„Znamená to, že túto linku bude možné spoľahlivo obsluhovať na aktuálnej trase medzi hlavnou stanicou a letiskom trolejbusmi aj pri poklese kapacity batérie vplyvom jej veku,“ doplnilo mesto. Zároveň bude zmodernizovaná trať na Rádiovej ulici, po ktorej premáva linka číslo 60.