Banskobystrický kraj spustil e-shop pre Integrovaný dopravný systém, nové zmeny prinášajú mnoho výhod

Od 1. januára budúceho roku budú cestujúci, ktorí v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) využívajú prímestskú autobusovú dopravu, cestovať po novom.

Všetky linky prímestských autobusov spoločností SAD Zvolen a SAD Lučenec prechádzajú od tohto dátumu na Integrovaný dopravný systém (IDS) a táto zmena so sebou prinesie množstvo výhod, najmä pre pravidelných cestujúcich.

Nový e-shop

Ako uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter, tí sa už od dnešného dňa môžu registrovať v novom e-shope na stránke www.idsbbsk.sk a kúpiť si s predstihom predplatný cestovný lístok.

„Proces registrácie a samotného nákupu trvá len niekoľko minút a vďaka predplatným lístkom cestujúci na pravidelných trasách ušetria rádovo v desiatkach percent v porovnaní s jednorazovými lístkami,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že všetci tí, ktorí si predplatný cestovný lístok kúpia online do konca januára budúceho roka, automaticky a bezplatne získajú predĺženie jeho platnosti o ďalších 30 dní.

Mesiac mobility

Župan zároveň oznámil, že celý január v budúcom roku bude v BBSK „mesiacom mobility“, keď bude cestovanie vo všetkých prímestských autobusoch SAD Zvolen a SAD Lučenec zadarmo pre všetkých.

„Vieme, že každá zmena so sebou prináša aj istú dávku neistoty, je potrebné si na ňu zvyknúť a pripraviť sa. Rovnako je naším cieľom dostať do autobusov verejnej prímestskej dopravy viac cestujúcich – takto nielen odľahčíme premávku či parkovacie plochy, ale znížime aj uhlíkovú stopu. Práve v januári budete mať jedinečnú možnosť vymeniť auto za verejnú dopravu a vyskúšať si, ako by sa vám napríklad do práce dochádzalo autobusom,“ objasnil Ondrej.

Zákaznícke centrá

Okrem online možností už čoskoro pribudnú na viacerých miestach kraja aj fyzické Zákaznícke centrá IDS BBSK, ktoré doplnia aj kontaktné miesta umiestnené napríklad v krajských knižniciach či ďalších kultúrnych inštitúciách. Pribudnú tiež informačné brožúry a plagáty nielen v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku.

„Ku koncu novembra tiež rozpošleme informačné SMS správy na viac ako 280-tisíc telefónnych čísiel, ktoré majú spaciu alebo pracovnú lokalitu v našom kraji,“ ozrejmil ďalšie kroky informačnej kampane predseda kraja. Do 272-tisíc schránok už župa distribuovala aj špeciálne vydanie časopisu Náš kraj, ktoré bolo venované zmenám v prímestskej doprave od 1. januára budúceho roka.