Pellegrini podporí v Banskej Bystrici rozvoj dopravy aj hľadanie strategického investora (video)

Zlepšenie železničného prepojenia medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, severojužné cestné prepojenie ale aj strategický investor v blízkosti krajského mesta boli témy prvej časti výjazdového programu predsedu Národnej rady SR (NR SR) Petra Pellegriniho v meste pod Urpínom.

Uviedol to na tlačovej konferencii na pôde Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) po rokovaní s predstaviteľmi krajského mesta a krajskej samosprávy. Považuje to za dôležité témy pre tento región, ktoré spolu s hľadaním možnosti obnoviť civilnú dopravu na letisku Sliač, bude podporovať.

Žiadna významná investícia

Pellegrini konštatoval, že „Banská Bystrica je posledným krajským mestom v SR, ktoré vo svojej blízkosti nemá žiadnu významnú investíciu alebo výrobný podnik strategického významu. Preto jedna z prvých oblastí, o ktorých sme s primátorom Noskom hovorili, je, aby sme v spolupráci s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a vládou tu v okolí BB našli územie, ktoré by mohlo byť vyhlásené ako územie strategického významu. Na ňom vláda potom pripraví infraštruktúru priemyselného charakteru, alebo priemyselného parku, do ktorého by potom bolo možné aktívne vyhľadať a umiestniť nejakú významnú výrobu najlepšie s nejakou vyššou pridanou hodnotou,“ objasnil predseda NR SR s tým, že by si želal, aby to bolo niekde medzi Zvolenom a Banskou Bystricou aj vzhľadom na dobré dopravné spojenie.

Podľa predsedu NR SR sa civilná doprava dá vrátiť na sliačske letisko aj napriek tomu, že od budúceho roka tam budú umiestnené stíhačky F-16.

Obnova civilnej leteckej dopravy

„Ja osobne budem vplývať na vládu a na ministra obrany, aby našiel spolu so samosprávou cestu, aby sme v krátkej dobe, možno po ukončení rekonštrukčných prác, ktoré sa dúfam konečne začnú a úspešne dokončia, obnovili aj civilnú leteckú dopravu a Banská Bystrica a okolie bola spojená leteckou prepravou s okolitým svetom,“ povedal Pellegrini.

Ďalšia veľká priorita, o ktorej hovorili s primátorom mesta Jánom Noskom a županom Ondrejom Lunterom, je štúdia, ktorá v oblasti dopravy oznámila, že nie je potrebné prepojiť tento región severo-južným prepojením formou rýchlostnej štvorprúdovej cesty. Predseda NR SR s týmto nesúhlasí a verí, že minister dopravy bude ochotný načúvať tomuto regiónu.

Prvý výjazd Pellegriniho

„Myslím si, že budeme predsa len ďalej pracovať na príprave projektov severojužného prepojenia prostredníctvom štvorprúdovej komunikácie, lebo tieto investície sa nerobia na základe intenzity dopravy, ktorá vládne dnes, alebo zajtra, ale sú to investície, ktoré musia predvídať potrebu tejto krajiny na nasledujúcich 10, 20 až 30 rokov,“ popísal Pellegrini, podľa ktorého je rovnako dôležité aj zlepšiť železničné dopravné prepojenie medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, lebo dnes jednokoľajná trať nedovoľuje navýšiť kapacity.

Predstavitelia samospráv ocenili prvý výjazd Pellegriniho spolu s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richardom Rašim (Hlas-SD) do regiónu, ktorým vyslali signál, že sa mestá a územné samosprávy musia stať znovu rovnocenným partnerom vlády SR.

Lunter vidí nádej a víziu v tom, že ak sa podarí zrealizovať projekty v oblasti dopravy, vznik priemyselného parku sa príchod strategického investora, tak by to mohlo do 10 rokov zmeniť aj nepriaznivý demografický vývoj a prilákalo by to aj mladých ľudí.