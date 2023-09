Náš svet sa začína vymykať spod kontroly, varoval Guterres svetových lídrov na Valnom zhromaždení OSN (video)

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) varoval svetových lídrov pred rastúcimi globálnymi výzvami a geopolitickým napätím, proti ktorým „zdá sa, nie sme schopní spojiť sa, aby sme zareagovali„.

Na otvorení zasadnutia Valného zhromaždenia OSN António Guterres vymenoval existenčné hrozby, ktorým čelí svet, od klimatickej zmeny po prevratné technológie, ako je umelá inteligencia. Tiež poukázal na vojnu na Ukrajine ako na ukážkový príklad toho, ako krajiny porušujú svoj záväzok dodržiavať mierový sľub Charty OSN a mandát zaručiť suverenitu a územnú celistvosť všetkých členských krajín.

„Náš svet sa začína vymykať spod kontroly. Geopolitické napätie rastie. Globálne výzvy narastajú. A zdá sa, že nie sme schopní spoločne reagovať,“ povedal Guterres zdôrazňujúc, že spôsoby, akými krajiny spolupracujú, sa musia vyvíjať, aby dokázali čeliť tejto dobe.

„Svet sa zmenil. Naše inštitúcie nie. Nemôžeme efektívne riešiť problémy také, aké sú, ak inštitúcie neodrážajú svet taký, aký je. Namiesto riešenia problémov riskujú, že sa stanú súčasťou problému,“ prízvukoval.

Toto všetko sa podľa Guterresa deje, keď svet prechádza „chaotickou premenou“ a rýchlo prechádza z krátkeho obdobia „unipolarity“ – nadvlády jedinej mocnosti, Spojených štátov – k multipolárnemu svetu s mnohými mocenskými centrami. To je v mnohých smeroch pozitívne, povedal.

Our world is becoming unhinged & we seem incapable of coming together to respond.

But the @UN was created precisely for moments like this – moments of maximum danger & minimum agreement.

What we need is determination to heal divisions & forge peace. pic.twitter.com/I8vlvtSfYq

— António Guterres (@antonioguterres) September 19, 2023