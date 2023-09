Vojna, klimatická kríza aj iné témy. Čaputová rokovala so šéfom OSN a v New Yorku našla kúsok Slovenska

Prezidentka Zuzana Čaputová sa s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom rozprávala o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine, potravinovej bezpečnosti a taktiež o riešení klimatickej krízy.

Kroky pre dosiahnutie klimatickej neutrality

Zároveň sú to hlavné témy tohtoročného Valného zhromaždenia OSN.

„V rozhovore generálny tajomník ocenil, že v otázke ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine stojí Slovensko na strane medzinárodného práva a Charty OSN. Vyzdvihol tiež kroky, ktoré naša krajina už spravila a naďalej robí pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti.

Valné zhromaždenie OSN sa začne v utorok 19. septembra v New Yorku, USA.

Stretnutie s krajanmi v New Yorku

Prezidentka sa v nedeľu v Spojených štátoch amerických zároveň stretla s krajanmi žijúcimi v New Yorku.

Taktiež sa zúčastnila na slovenskej omši v kostole sv. Jána Nepomuckého na Manhattane. Na miestnej fare sa stretla so slovenskými študentmi študujúcimi v USA a učiteľkami víkendových škôl slovenčiny v New Yorku a New Jersey.

„Uprostred Manhattanu som dnes našla kúsok Slovenska. Tunajšiu rímskokatolícku farnosť založili prisťahovalci zo Slovenska už koncom 19. storočia a odvtedy je miestom, kde sa pravidelne stretávajú naši krajania žijúci v New Yorku,“ uviedla prezidentka.