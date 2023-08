Narušujú kamerové systémy súkromie a GDPR?

Častou otázkou, ktorú riešia prevádzkovatelia obchodných centier, správcovia verejných priestranstiev, výrobné firmy je otázka či kamery s umelou inteligenciou narušujú súkromie a porušujú GDPR.

Pri monitorovaní návštevníkov, zákazníkov, alebo zamestnancov kamerovým systémom dochádza k spracovaniu osobných údajov. Za osobné údaje patrí aj záznam, ktorým vieme identifikovať danú osobu. Za určitých podmienok môže tak dôjsť k narušeniu súkromia a GDPR. „Pokiaľ systém nie je nastavený správne, môže dôjsť k porušeniu súkromia ako aj nariadenia GDPR. Najzásadnejšie je preto správne nastavenie. Ak máte kamerový systém s umelou inteligenciou nastavený správne, nemusíte sa porušenia súkromia obávať,“ konštatuje Michal Šotek, Head of Video Solution Services CZ/SK z Konica Minolta. Je preto vhodné hľadať kvalitné riešenia, ktoré sú v súlade so všetkými aktuálnymi smernicami a nariadenia v tejto oblasti.

Rozoznávanie tváre

Druhou častou otázkou ohľadne bezpečnosti je schopnosť kamier rozoznávať tváre. Tu máme pre vás pozitívnu správu. „Analytika rozpoznávania nemusí sledovať reálny obraz tváre, alebo tela návštevníka, zákazníka či pracovníka. Môže pracovať iba s 3D biometrickými údajmi,“ vysvetľuje Michal Šotek, Head of Video Solution Services CZ/SK z Konica Minolta. Dokonca termo kamery Mobotix s umelou inteligenciou tvár, alebo charakteristické črty danej osoby nezaznamenávajú. Pracujú iba s analýzou rozdielu teplôt v jednotlivých častiach snímaného obrazu.

Dobrou vychytávkou moderných analytických kamier je možnosť nastavenia tzv. „maskovacej scény“, kedy sú vybrané sekcie obrazu, alebo tela prekryté rastrom. Zaznamenáva sa tak iba upravený a anonymizovaný obraz. Analytik následne už nedokáže spätne obraz odrastrovať.

Foto: Konica Minolta

Možné riziká

Systémy v moderných kamerách sú zabezpečené aj pred prípadnými rizikami. Základom je tu tzv. decentralizovaná architektúra kamerového systému. Video analýza a nahrávanie je integrované priamo v kamere. Nepotrebujete tak počítač, alebo nahrávacie zariadenie. Spolu s tým získavate jednoduchú rozšíriteľnosť a maximálnu spoľahlivosť. „Ak dôjde k ohrozeniu potencionálne citlivých informácií, všetky dáta sú v našich kamerách bezpečne uložené v šifrovanej podobe priamo v kamere,“ konštatuje Michal Šotek, Head of Video Solution Services CZ/SK z Konica Minolta. Decentralizovaná inteligencia je základným a kľúčovým prvkom pre umelú inteligenciu a uľahčuje komunikáciu s ďalšími senzormi a zariadeniami v sieti. Vďaka tomuto riešeniu tak kamerové systémy s pokročilou analytikou môžu detegovať hrozby (požiar, unikajúca voda, plyn…) spojením rôznych senzorových technológií a rovnako aj technológií, ktoré vás dokážu ochrániť pred týmito hrozbami.

Ochrana pred hackermi

Bezpečnosť kamerových systémov je dnes nerozlučne spätá aj so zabezpečím pre hackermi. Každý z nás sa chce totiž vyvarovať situácie, že by boli kamery znefunkčnené alebo by sa ukradol ich záznam. Odborník z Konica Minolta preto radí: „Moderné kamerové systémy by mali mať viacero špeciálnych technológií. Napríklad heslo u kamier Mobotix je možno vyresetovať iba v ich továrne. Hackeri a zlodeji sa tak nemajú ako dostať do kamery, kde je uložený záznam. Potom je to napríklad možnosť si zadať skutočne zložité heslo až do 99 znakov.“ Medzi ďalšie možnosti ako uchrániť citlivé dáta je schopnosť webového servera rozpoznávať a blokovať spustenie externých skriptov, alebo emailová notifikácia v prípade opakovaného prihlasovania. Rovnako prístup ku kamerám by sa mal automaticky zaznamenávať na webový server či kamery by mali umožniť prístup iba na definované IP adresy.

