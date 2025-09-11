Narušením poľského vzdušného priestoru sa Bezpečnostná rada OSN bude zaoberať v piatok

Incident bol „pokusom otestovať mechanizmus akcie v rámci NATO a našu pripravenosť reagovať“, povedal vo štvrtok poľský prezident.
Poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: SITA/AP
Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) oznámila, že v piatok uskutoční mimoriadne zasadnutie, na ktorom bude diskutovať o narušení poľského vzdušného priestoru. BR OSN to uviedla deň po tom, ako Varšava obvinila Moskvu z toho, že jej drony prileteli nad poľské územie.

Poľsko uviedlo, že tento incident nebol náhodný a označilo ho za „bezprecedentný“ útok na Poľsko, NATO a Európsku úniu. Moskva uviedla, že neexistujú dôkazy o tom, že by drony boli ruské.

Incident bol „pokusom otestovať mechanizmus akcie v rámci NATO a našu pripravenosť reagovať“, povedal vo štvrtok poľský prezident Karol Nawrocki počas návštevy leteckej základne v západnom Poľsku. Nawrocki v stredu večer povedal, že telefonicky hovoril so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom v rámci „série konzultácií“ so spojencami.

Poľsko je významným podporovateľom Ukrajiny a hostí viac ako milión ukrajinských utečencov. Je tiež kľúčovým tranzitným bodom pre západnú humanitárnu a vojenskú pomoc krajine.

