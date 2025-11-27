Národná protidrogová jednotka uskutočnila ďalšiu akciu, dvoch mužov obvinili z distribúcie kokaínu – VIDEO

Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru uskutočnila ešte v pondelok 24. novembra rozsiahlu akciu s krycím názvom „Juan“. Zameraná bola na zadržanie osôb podozrivých z rozsiahlej distribúcie kokaínu.
Distribúcia kokaínu
Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, vyšetrovateľ na základe získaných dôkazov vzniesol obvinenie dvom mužom vo veku 21 a 28 rokov zo zločinu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou spáchaného formou spolupáchateľstva.
Z doterajšieho dokazovania podľa polície vyplynulo, že obvinení sa podieľali na distribúcii kokaínu vo veľkom rozsahu. Policajti zasahovali v Žiline, Bratislave a na úseku diaľnice D1 pri Senci. Počas akcie zaistili predovšetkým biely kryštalický materiál s obsahom kokaínu, telekomunikačné zariadenia a finančnú hotovosť.
Vzatie obvinených do väzby
„Na zásahu sa podieľali aj policajti pohotovostného policajného útvaru Banská Bystrica, Bratislava a ďalšie útvary Policajného zboru. V rámci koordinovaných bezpečnostných opatrení sme vykonali domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj osobné prehliadky,“ uviedol Hájek.
Prokurátor Okresnej prokuratúry vo Zvolene následne podal návrh na vzatie obvinených do väzby. Okresný súd vo Zvolene podľa Hájeka návrhu vyhovel a rozhodol o ich vzatí do väzby z dôvodu obavy, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. „V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na osem až 20 rokov,“ dodal hovorca.