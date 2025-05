Náraz auta do davu pri oslavách titulu FC Liverpool zranil takmer 30 ľudí. Bol to terorizmus? - VIDEO

Oslavy titulu futbalistov FC Liverpool v Premier League 2024/2025 narušil v pondelok incident, keď auto vrazilo do davu fanúšikov, pričom 27 ľudí skončilo v nemocnici. Polícia vylúčila teroristický motív a označila udalosť za izolovaný prípad.

„Domnievame sa, že ide o ojedinelý incident a v súvislosti s ním momentálne nikoho ďalšieho nehľadáme,“ uviedla na tlačovej konferencii zástupkyňa šéfa polície Merseyside Jenny Simsová. Dodala, že zadržali 53-ročného britského občana.

Medzi zranenými sú aj štyri deti, jedno z nich vážne. Auto tmavej farby vrazilo do davu len pár minút po tom, čo okolo prešiel otvorený autobus s hráčmi Liverpoolu. „Bolo to extrémne rýchle. Najprv sme počuli rany, ako ľudia padali z kapoty auta,“ opísal svedok Harry Rashid. Ďalší svedok Mike Maddra uviedol, že „auto odbočilo, vyšlo na chodník a rútilo sa smerom k budovám“.

Na mieste ošetrili ďalších 20 ľudí, štyria vrátane dieťaťa zostali zakliesnení pod autom a museli ich vyslobodiť hasiči. Premiér Keir Starmer ocenil „pozoruhodnú statočnosť polície a záchranných zložiek“ a vyjadril podporu zraneným. „Celá krajina stojí pri Liverpoole,“ uviedol.

