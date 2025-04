Slot považuje titul s Liverpoolom za „neskutočný“, veľký podiel má na ňom Klopp - VIDEO

Hneď vo svojej premiérovej sezóne na lavičke FC Liverpool zaznamenal holandský tréner Arne Slot obrovský úspech, keď s tímom „The Reds“ získal majstrovskú trofej v najvyššej anglickej futbalovej súťaži Premier League 2024/2025. Liverpool získal titul po piatich rokoch a radosť i oslavy boli o to väčšie, že v pandemickom roku 2020 nemohli prepuknúť naplno.

Mužstvo z Anfieldu spečatilo titul nedeľňajším domácim triumfom 5:1 nad Tottenhamom Hotspur. Slot po stretnutí vyzdvihol svojho predchodu Jürgena Kloppa, ktorý podľa neho nesie významný podiel na tohtosezónnom titule LFC. Niekdajší kouč Feyenoordu Rotterdam dokonca prinútil dav na štadióne spievať skladbu rakúskej hudobnej skupiny Opus z roku 1984 „Live Is Life“, ale Slot chcel, aby boli slová refrénu „Jürgen Klopp“.

Slot pochválil Nemca, ktorý počas svojho deväťročného pôsobenia na Anfielde vyhral okrem iných trofejí Ligu majstrov a Premier League, za to, že mu zanechal solídne mužstvo, o ktoré sa mohol oprieť hneď v prvej sezóne v Anglicku. Spomenul si tiež na Kloppov posledný zápas v Liverpoole, keď v štýle spomenutej piesne hľadisko spievalo meno jeho nástupcu „Arne Slot“.

This video will go down in history.

Arne Slot starting a Jurgen Klopp chant at Anfield 🔥pic.twitter.com/tEpjLpyXVE

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2025