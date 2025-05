Van Dijk: Piskot na Alexandra-Arnolda nezatieni oslavy titulu FC Liverpool

Kapitán anglického futbalového klubu FC Liverpool Virgil van Dijk uviedol, že hráči na Anfielde sú sklamaní z rozhodnutia Trenta Alexandra-Arnolda opustiť klub, no jeho odchod podľa neho nezatieni oslavy titulu v Premier League 2024/2025.

Dvadsaťšesťročný pravý obranca, ktorý je odchovancom klubu, sa v nedeľňajšom zápase proti Arsenalu Londýn (2:2) dočkal piskotu od časti fanúšikov pri svojom návrate na ihrisko, keďže niekoľko dní predtým oznámil, po vypršaní zmluvy v júni odíde, pravdepodobne do španielskeho Realu Madrid.

Trofej dostanú 25. mája

„Sme sklamaní, že tu s nami budúci rok nebude, pretože je to fantastický hráč s výnimočnými kvalitami, ktoré sme videli za posledných sedem rokov,“ povedal Van Dijk. „Reakcia fanúšikov prišla. Musí sa s tým vyrovnať. My ako tím sa s tým musíme vyrovnať tiež. Nie je to jednoduché, vôbec nie. Sme tu však pre neho,“ doplnil.

FC Liverpool si prevezme trofej pre víťaza Premier League 2024/2025 po poslednom domácom zápase proti Crystal Palace 25. mája, pričom nasledujúci deň sa uskutoční tradičná oslavná jazda mestom. Van Dijk zdôraznil, že tím chce oslavovať vo veľkom štýle a Alexander-Arnold bude pri tom: „Chceme vyhrať ešte dva zápasy a po záverečnom hvizde, aj s ním, zdvihnúť trofej a oslavovať ako nikdy predtým.“

Mohol tiež odísť, ale vybral si Liverpool

Na otázku, či by odchod Alexandra-Arnolda mohol zatieniť oslavy, Van Dijk odpovedal: „Nemyslím si to. Nemalo by to tak byť. Je tu veľa ďalších hráčov, ktorí si tiež zaslúžia úžasný deň.“

Van Dijk a Mohamed Salah na rozdiel od Alexandra-Arnolda predĺžili zmluvy o ďalšie dva roky, no kapitán LFC zdôraznil, že situácia jeho spoluhráča je iná. „Každý má iný názor a on má pocit, že už tu dosiahol všetko, čo mohol, a chce skúsiť niečo nové. Hovoríme o jednom z najväčších klubov na svete, o Reale Madrid, kam by mohol prestúpiť, ako som čítal v médiách. Ja sám som tiež mal iné možnosti, ale Liverpool je pre mňa to pravé miesto,“ dodal Van Dijk.