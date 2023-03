Jablko má podľa Ďuriš Nicholsonovej jasnú víziu a namiesto politikárčenia či života vo vládnych limuzínach bude počúvať občanov (video)

aktualizované 8. marca 2023, 15:22

Nová politická strana Jablko má jasnú víziu – návrat morálnosti a rozumu, dodržiavanie dohôd a predpisov a záujem krajiny i občanov, ktorý má byť nadradený nad akýmikoľvek straníckymi hádkami. Uviedla to Lucia Ďuriš Nicholsonová na stredajšej tlačovej besede.

Moderná stredová strana

„My sme moderná stredová strana so silným sociálnym programom. Za matku všetkých reforiem považujeme štrukturálnu reformu regiónov. Namiesto politikárčenia a života vo vládnych limuzínach budeme počúvať občanov a krajinu,“ tvrdí Ďuriš Nicholsonová.

Dodala, že Jablko má v svojich stanovách uvedené, že predseda strany môže byť vo funkcii maximálne dve volebné obdobia.

„Naši členovia pochádzajú z celého Slovenska. Nebudeme schránková politická strana, kde majú traja ľudia kľúče od kasičky. Zároveň odmietame žabomyšie vojny, vieme si sadnúť a tvrdo diskutovať, ale nie cez statusy a uplakané tlačovky“ dodala.

Peniaze na reformy

Ďuriš Nicholsonová ďalej tvrdí, že majú konkrétne spôsoby, ako a kde nájsť peniaze na reformy. „Nebudeme míňať energiu na šialené predvolebné atómovky a na populistické balíčky,“ povedala.

Jablko je podľa nej jasne prozápadne a proeurópsky orientovaná politická strana. „Európska únia (EÚ) má čo zlepšovať, ale veľmi jasne sa hlásime k NATO, EÚ a k všetkým ďalším medzinárodným štruktúram,“ zdôraznila.

Jablko taktiež vidí potenciál v mladých ľuďoch, ktorým musí vytvoriť príležitosti na ich rozvoj. „Najväčším bohatstvom Slovenska sú ľudia, ich talent a potenciál,“ tvrdí Ďuriš Nicholsonová.

Lepšie fungujúce školy a sociálne služby

Daniel Kojnok, ktorý je súčasťou organizácie Výkrik z regiónov, uviedol, že nie je možné, aby o regiónoch rozhodovali úradníci v „bratislavských mrakodrapoch“.

„O peniazoch pre regióny musia rozhodovať ľudia, ktorí tam žijú, pretože najlepšie vedia, čo potrebujú. Navrhujeme presunúť eurofondy na existujúce rady partnerstva v samosprávnych krajoch. Budú lepšie fungovať školy, sociálne služby, služby pre rodiny a mladí ľudia budú mať viac príležitostí,“ myslí si Kojnok.

Sociálne veci v strane Jablko bude mať na starosti Lýdia Brichtová, ktorá je tvárou organizácie SocioFórum.

„Veľmi citlivo vnímame núdzu ľudí, ktorí sa prepadávajú do chudoby – sú to seniori, ľudia so zdravotným postihnutím. Myslíme si, že štát by mal stáť pri nich. Ľudia, ktorí potrebujú pomoc iných, sa nemôžu ocitnúť v neistote osamotení a stratení v systéme. Chceme, aby ľudia nezomierali v takých podmienkach, kde chýba paliatívna starostlivosť,“ uviedla.

Zamerať sa chcú aj na duševné zdravie

Ďuriš Nicholsonová ďalej tvrdí, že súčasťou Jablka je i Jozef Mihál, ktorý vytvoril dôchodkovú reformu a reformu odvodov pre program strany. Podľa neho má byť dôchodkový vek naviazaný na strednú dobu dožitia a valorizácia dôchodkov na mix inflácie a rastu miezd, aby sa seniori neprepadávali do chudoby.

Zakladateľka Jablka informovala, že sa samostatne budú venovať opatrovateľkám. „Bude sa tomu venovať Bibiana Kudziová, ktorá v Rakúsku zastrešuje desaťtisíce slovenských opatrovateliek,“ povedala. Karolína Bortáková bude v Jablku riešiť sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie.

Timlíderkou pre zdravotníctvo bude lekárka Miroslava Danášová, ktorá navrhuje jasne zadefinovať štandard zdravotnej starostlivosti pokrytý zo zdrojov verejného poistenia, a nadštandard, ktorý počíta so spoluúčasťou pacienta. Samostatnou súčasťou programu Jablka bude oblasť duševného zdravia.

„Svet po pandémii COVID-19 čelí pandémii duševného zdravia. Ale kým v Európe je toto téma číslo jeden, u nás politici mlčia a tvária sa ľahostajne,“ uviedla Pavlína Valovičová, ktorá bude tímlíderkou pre duševné zdravie.

Z odlivu mozgov príliv talentov

Ronald Blaško bude mať na starosti vzdelávanie. „V modernom svete prebieha globálny súboj o dve komodity – investície a talent. Slovensko, žiaľ, v posledných rokoch prehráva na oboch týchto frontoch. Odpolitizujeme školstvo, zavedieme kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, digitálne zručnosti aj veku primeranú sexuálnu výchovu,“ tvrdí Blaško.

Odborníčkou na oblasť športu je Lucia Lásková, ktorá tvrdí, že je trestuhodné, keď štát nedokáže vytvoriť podmienky pre zdravý rast a systematické rozvíjanie talentovanej mládeže.

Podnikateľské prostredie bude zastrešovať Paľo Boroš, ktorý vidí najväčšiu výzvu v tom, aby sme čo najskôr zastavili prepad výkonnosti firiem a zaviedli znovu rovnú daň. Lucia Ďuriš Nicholsonová ďalej uviedla, že majú riešenie, aby sa „z odlivu mozgov stal prílev talentov“. Oblasť bude pod patronátom Jána Lopušeka. Navrhujú finančne podporiť študentov, ktorí chcú ísť študovať na špičkové univerzity pôžičkou, ktorú nemusia vrátiť, ak sa po štúdiu vrátia na Slovensko na päť rokov.

Oblasti právneho štátu bude veliť Peter Ošváth, ktorý je právnik a bývalý člen branno-bezpečnostného výboru. „Bude nevyhnutné pokračovať v súdnej reforme a očistiť súdnictvo prostredníctvom bezpečnostných previerok sudcov. Taktiež bude potrebná reforma prokuratúry a najmä jej odpolitizovanie,“ povedal Ošváth.

Zakladateľka Jablka taktiež uviedla, že majú vyzbieraných päťtisíc podpisov a v strane momentálne funguje približne 180 ľudí.