Trump hrozí Kanade stopercentné clo, ak podpíše obchodnú dohodu s Čínou

Americký prezident Donald Trump varoval Kanadu, že ak podpíše obchodnú dohodu s Čínou, uvalí na všetok kanadský tovar stopercentné clo. Ak si Mark Carney (kanadský premiér) „myslí, že urobí z Kanady „prístav“ pre Čínu, odkiaľ bude posielať tovar a výrobky do Spojených štátov, veľmi sa mýli,“ napísal v sobotu Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Čína Kanadu úplne pohltí, zničí jej podniky, sociálnu infraštruktúru aj spôsob života. Ak Kanada uzavrie dohodu s Čínou, okamžite zavedieme stopercentné clo na všetok kanadský tovar dovážaný do USA,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
Kanada si nenechala brnkať po nose od Trumpa. Prosperujeme vďaka sebe, vyhlásil Carney
Trump Carneyho urazil tým, že ho označil za „guvernéra“. Narážal tým na svoje opakované tvrdenia, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA. Americký prezident tento týždeň zverejnil na sociálnych sieťach obrázok mapy, na ktorej boli Kanada, Grónsko aj Venezuela prekryté americkou vlajkou.
Kanadský minister pre obchod s USA Dominic LeBlanc, Trumpovu najnovšiu hrozbu rázne odmietol.
Kanada je silno závislá od obchodu so Spojenými štátmi, kam smeruje viac ako tri štvrtiny jej vývozu.
Ak Kanada a Čína podpíšu dohodu Peking do 1. marca zníži clá na kanadské produkty z repky olejnej na približne 15 percent zo súčasných 84 percent. Peking zároveň umožní kanadským občanom bezvízový vstup do krajiny. Kanada súhlasila s dovozom 49-tisíc čínskych elektromobilov s preferenčným clom 6,1 percenta.