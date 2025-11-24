Superpočítač vypočítal šancu Slovenska dostať sa na MS 2026. Dostane sa cez náročnú baráž? - FOTO

V prípade víťazstva nad Kosovom sa predstavia proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Futbal: Zápas Nemecko - Slovensko (kvalifikácia o postup na MS 2026)
Slovenský reprezentant Dávid Hancko počas zápasu proti Nemecku v A-skupine kvalifikácie o postup na MS vo futbale 2026. Lipsko (Red Bull Arena), 17. november 2025. Foto: SITA/AP.
Slovenskí futbalisti si po 2. mieste v kvalifikačnej skupine A o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026 zahrajú v dvojkolovej baráži.

V prípade víťazstva nad Kosovom sa predstavia proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Oba duely by hrali futbalisti spod Tatier v domácom prostredí.

Superpočítače sú už v plnom prúde, analyzujú dáta a skúmajú, ktoré celky majú akú šancu dostať sa na svetový šampionát. Jeden z nich sa pozrel na každú vetvu európskej baráže.

Simulácia tvrdí, že na MS postúpia Taliansko, Ukrajina Turecko a Dánsko. Najväčšiu šancu má prvý menovaný štát, nasledujú prípadní slovenskí súperi vo finále baráže, potom hráči z Jutského polostrova a východní susedia Slovenska.

Futbalisti spod Tatier majú podľa WeGlobalFootbal 26,8-percentnú šancu na postup na „mundial“, ktorý sa uskutoční v Severnej Amerike.

Avšak cez Kosovo by mali prejsť, no v domácom finále s Tureckom by už mali padnúť. Bude mať superpočítač pravdu alebo sa vo svojej predikcii mýli a po 16 rokov si medzi najlepšími mužstvami sveta zahrajú aj Slováci?

