Superpočítač vypočítal šancu Slovenska dostať sa na MS 2026. Dostane sa cez náročnú baráž? - FOTO

Slovenskí futbalisti si po 2. mieste v kvalifikačnej skupine A o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026 zahrajú v dvojkolovej baráži.
V prípade víťazstva nad Kosovom sa predstavia proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Oba duely by hrali futbalisti spod Tatier v domácom prostredí.
Superpočítače sú už v plnom prúde, analyzujú dáta a skúmajú, ktoré celky majú akú šancu dostať sa na svetový šampionát. Jeden z nich sa pozrel na každú vetvu európskej baráže.
Žreb baráže o postup na MS vo futbale 2026: Slovensko v semifinále vyzve Kosovo, aj prípadné finále budeme hrať doma - FOTO
Simulácia tvrdí, že na MS postúpia Taliansko, Ukrajina Turecko a Dánsko. Najväčšiu šancu má prvý menovaný štát, nasledujú prípadní slovenskí súperi vo finále baráže, potom hráči z Jutského polostrova a východní susedia Slovenska.
Futbalisti spod Tatier majú podľa WeGlobalFootbal 26,8-percentnú šancu na postup na „mundial“, ktorý sa uskutoční v Severnej Amerike.
UEFA World Cup Playoffs – Qualifying Probabilities
Path A
🇮🇹 Italy – 62.2%
🏴 Wales – 30.0%
🇧🇦 Bosnia-Herzegovina – 4.0%
Northern Ireland – 3.8%
Path B
🇺🇦 Ukraine – 42.6%
🇵🇱 Poland – 26.3%
🇸🇪 Sweden – 21.1%
🇦🇱 Albania – 10.0%
Path C
🇹🇷 Türkiye – 52.2%
🇸🇰 Slovakia – 26.8%
🇽🇰…
— We Global Football (@We_Global) November 20, 2025
Avšak cez Kosovo by mali prejsť, no v domácom finále s Tureckom by už mali padnúť. Bude mať superpočítač pravdu alebo sa vo svojej predikcii mýli a po 16 rokov si medzi najlepšími mužstvami sveta zahrajú aj Slováci?