Poznáme dejisko barážového zápasu s Kosovom. Prípadné finále sa odohrá na rovnakom štadióne - FOTO

Ak prejde Slovensko cez Kosovo, tak sa postaví lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
FUTBAL: Slovensko Severné Írsko
Radosť fanúšikov Slovenska po skončení kvalifikačného futbalového zápasu o postup na MS 2026 medzi Slovensko – Severné Írsko v Košickej futbalovej aréne. Košice, 14. november 2025. Foto: SITA/Viktor Zamborský
Slovensko Futbal Futbal z lokality Slovensko

Slovenská futbalová reprezentácia už spoznala svojho semifinálového súpera v baráži o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026.

Ak prejde cez Kosovo, tak postaví lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Oba duely by sa odohrali na domácej pôde, len sa ešte nevedelo, kde presne.

Slovenský futbalový zväz na svojom webe túto otázku rozlúskol – hrať sa bude na Národnom futbalovom štadióne, čiže na Tehelnom poli v Bratislave.

Súboj s Kosovom sa uskutoční vo štvrtok 26. marca 2026 o 20:45 h a v prípade postupu sa finále odohrá 31. marca o 20:45 h.

„Zodpovedne sme využili čas, ktorý sme mali po žrebe baráže. Do úvahy prichádzali štadióny v Bratislave, Trnave a Košiciach. Zvážili sme všetky okolnosti, podmienky, možnosti a zložitosti prípravy takéhoto stretnutia. Nemalý vplyv mala logistika pre príchod a pobyt oboch mužstiev, kapacita štadióna, možnosť operatívneho zásahu v prípade nutnosti akejkoľvek nepredvídanej udalosti. V súčte všetkého nám napokon vyšlo rozhodnutie, že zápas s Kosovom odohráme v Bratislave a túto informáciu sme posunuli aj UEFA,“ povedal generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.

Fotogaléria k článku:

Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
39 fotografií v galérii
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Viac k osobe: Peter Palenčík
Firmy a inštitúcie: SFZ Slovenský futbalový zväzSlovenská futbalová reprezentácia
Okruhy tém: Baráž Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS 2026 vo futbale Slovenskí futbalisti
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk