Poznáme dejisko barážového zápasu s Kosovom. Prípadné finále sa odohrá na rovnakom štadióne - FOTO

Slovenská futbalová reprezentácia už spoznala svojho semifinálového súpera v baráži o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026.
Ak prejde cez Kosovo, tak postaví lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Oba duely by sa odohrali na domácej pôde, len sa ešte nevedelo, kde presne.
Slovenský futbalový zväz na svojom webe túto otázku rozlúskol – hrať sa bude na Národnom futbalovom štadióne, čiže na Tehelnom poli v Bratislave.
Súboj s Kosovom sa uskutoční vo štvrtok 26. marca 2026 o 20:45 h a v prípade postupu sa finále odohrá 31. marca o 20:45 h.
„Zodpovedne sme využili čas, ktorý sme mali po žrebe baráže. Do úvahy prichádzali štadióny v Bratislave, Trnave a Košiciach. Zvážili sme všetky okolnosti, podmienky, možnosti a zložitosti prípravy takéhoto stretnutia. Nemalý vplyv mala logistika pre príchod a pobyt oboch mužstiev, kapacita štadióna, možnosť operatívneho zásahu v prípade nutnosti akejkoľvek nepredvídanej udalosti. V súčte všetkého nám napokon vyšlo rozhodnutie, že zápas s Kosovom odohráme v Bratislave a túto informáciu sme posunuli aj UEFA,“ povedal generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.