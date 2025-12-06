Calzona si želal Brazíliu, ale páčilo by sa mu hrať aj proti domácim Američanom - VIDEO

Francesco Calzona priznal, že odmala obdivuje brazílsky futbal.
Žreb MS 2026 vo futbale
Slávnostný žreb MS 2026 vo Washingtone bol aj vhodná príležitosť na prezentáciu amerického prezidenta Donalda Trumpa (vpravo). Na snímke je spoločne so šéfom FIFA Giannim Infantinom. Foto SITA/AP
Tréner Francesco Calzona si želal za súpera Brazíliu, ale ani skupina s domácim výberom USA by nebola na zahodenie.

Najprv sa však Slovensko musí kvalifikovať na MS 2026 a k tomu chýbajú futbalovej reprezentácii posledné dva kroky. Zdolať v marcovej baráži najprv Kosovo a potom víťaza súboja Turecko – Rumunsko.

„Pokiaľ sa dostaneme na turnaj, hrať proti domácemu tímu je svojím spôsobom za odmenu. Ak by som si mohol vybrať súpera, bola by to Brazília. Odmala obdivujem jej futbal, bolo by krásne hrať proti nej. Žreb určil priateľnejšie aj ťažšie skupiny, opakujem, my sa teraz sústredíme na baráž,“ uviedol Calzona na webe Slovenského futbalového zväzu.

Satisfakcia pre trénera

Po piatkovom žrebe vo Washingtone je isté, že ak sa slovenská futbalová reprezentácia prebojuje na budúcoročné majstrovstvá sveta, predstaví sa v základnej D-skupine proti výberom Austrálie, Paraguaja a domácich Spojených štátov amerických.

„Už len byť osobne na žrebe MS vo Washingtone, je satisfakcia pre Slovensko i pre mňa. V prvom rade však musíme zvládnuť marcovú baráž,“ doplnil Calzona.

Poznáme už rozpis

Majstrovstvá sveta 2026 sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Turnaj bude hostiť 16 miest v troch krajinách – USA, Mexiku a Kanade.

Ak sa zverenci trénera Francesca Calzonu kvalifikujú na turnaj, tak by sa 13. júna mali predstaviť v kanadskom Vancouveri proti Austrálii, druhý duel by hrali 19. júna v San Franciscu proti Paraguaju a tretí súboj 25. júna v Los Angeles proti domácim Spojeným štátom.

Prijateľný žreb

Úradujúci majster sveta Argentína sa predstaví v J-skupine spolu s Rakúskom, Alžírskom a nováčikom na MS Jordánskom. Premožitelia Slovákov z kvalifikácie Nemci majú napohľad jednoduchú E-skupinu s Pobrežím Slonoviny, Ekvádorom a ďalším nováčikom z Curacaa. Brazília v C-skupine má za súperov Maroko, Škótsko a Haiti.

„Žreb je pre nás prijateľný. S potenciálnymi súpermi sa vieme popasovať o dobré výsledky. Logistiku možných zápasov začneme riešiť ešte tu, vo Washingtone,“ povedal generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.

Premiérovo sa na MS 2026 predstaví dovedna 48 výberov a uskutoční sa spolu 104 zápasov. Turnaj vyvrcholí 19. júla 2026 v East Rutherforde v štáte New Jersey finálovým duelom. Organizátori šampionátu potvrdia program stretnutí v sobotu.

Cena pre Trumpa

Na slávnostnom žrebe MS 2026 v sále prestížneho Centra múzických umení Johna F. Kennedyho vo Washingtone nechýbali okrem prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina ani futbalové legendy Rio Ferdinand, Ronaldo, Francesco Totti, Alexi Lalas či Christo Stoičkov. Americký prezident Donald Trump dostal od Infantina prvýkrát v histórii FIFA Cenu mieru a loptičku s názvom Slovensko vytiahol legendárny kanadský hokejista Wayne Gretzky.

„Je to jedno z najväčších ocenení môjho života. Zachránili sme milióny životov. Svet je teraz bezpečnejšie miesto,“ povedal Trump podľa AFP.

