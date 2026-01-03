Najteplejší zápas Winter Classic bol exhibíciou Zibanejada. NY Rangers pod holým nebom stále ešte neprehrali - VIDEO

Švédsky útočník Mika Zibenajad sa stal hrdinom piatkového duelu Winter Classic, v ktorom piatimi bodmi potiahol svoj New York Rangers k triumfu nad Floridou Panthers 5:1. Hralo sa na bejzbalovom štadióne LoanDepot Park a šlo o najteplejší duel Winter Classic v histórii, keďže teplota vzcudhu dosahovala až 17 stupňov Celzia.
V minulosti bol len jeden „teplejší“ duel NHL pod holým nebom, keď v zápase Stadium Series v Denveri bolo vo februári 2016 až 18 stupňov Celzia.
Domovský štadión bejzbalistov Miami Marlins privítal cez 36-tisíc divákov a Zibanejad v ňom okrem hetriku pridal aj dve asistencie. Zaujímavosťou je, že v rovnaký deň, len niekoľko hodín pred duelom, sa opora „jazdcov“ dostala do nominácie svojej krajiny pre ZOH 2026.
„Je dosť ťažké takto uchopiť celý deň. Bolo to skvelých 12 až 16 hodín,“ vyhlásil Zibanejad podľa oficiálneho webu NHL po deviatom hetriku v kariére a štvrtom päťbodovom súboji v NHL. V jednom súboji Winter Classic nezaznamenal iný hráč viac bodov ako Švéd.
Zaujímavosťou je, že hokejisti New Yorku Rangers ešte pod holým nebol neprehrali, po piatku majú bilanciu šesť duelov a šesť víťazstiev. V dueloch Winter Classic zatiaľ zaznamenali tri triumfy.
„Bol neuveriteľný. Päť bodov, to sa nedá prekonať. Hral skvele. Čo mám na to povedať? Ten chlap je hrdina,“ uviedol na adresu Zibanejada jeho spoluhráč Vladislav Gavrikov.
V piatok v NHL zasiahol do diania aj slovenský útočník Dalibor Dvorský, ktorý nebodovol pri domácom triumfe hokejistov St. Louis Blues 4:3 nad Vegas Golden Knighs. V ďalších dvoch zápasoch uspeli hostia. Hráči Seattlu Kraken triumfovali na ľade Vancouveru Canucks 4:3 po samostatných nájazdoch a Minesotta Wild v Anaheime nad Ducks 5:2.