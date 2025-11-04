David Beckham prijal rytiersky titul od kráľa. Najhrdší moment môjho života, vyhlásil

Bývalý kapitán anglickej futbalovej reprezentácie David Beckham v utorok na Windsorskom hrade prijal rytiersky titul od kráľa Karola III. a označil to za „najhrdší moment“ svojho života.
Päťdesiatnik Beckham, ktorý odohral 115 zápasov za Anglicko a pôsobil v prestížnych kluboch ako Manchester United či Real Madrid, bol vyznamenaný za služby športu a charite.
„Je to naozaj výnimočný moment pre chlapca z východného Londýna, byť tu na Windsorskom hrade a byť ocenený Jeho Veličenstvom kráľom – najdôležitejšou a najuznávanejšou inštitúciou na svete,“ povedal Beckham.
Bývalý stredopoliar známy svojím štýlom mal na sebe sivý oblek navrhnutý jeho manželkou Victoriou, bývalou členkou skupiny Spice Girls, ktorá ho sprevádzala spolu s jeho rodičmi Tedom a Sandrou.
„Kráľ bol veľmi ohromený mojím oblekom. Je to jeden z najštýlovejších mužov, akých poznám, a inšpiroval ma počas rokov,“ dodal Beckham.
Beckham prezradil, že vyznamenanie je pre neho obzvlášť významné, pretože vždy bol veľkým fanúšikom monarchie.
„Bol som veľmi šťastný za to, čo som dosiahol v kariére, ale toto ocenenie rytiera je niečo, čo som nikdy nečakal,“ povedal. Rytierstvo je vyvrcholením rokov úsilia, počas ktorých sa Beckham stal globálnou ikonou na križovatke športu, módy a biznisu.
Pôvodne sa očakávalo, že ho pasujú za rytiera už po pomoci Londýnu získať olympijské hry v roku 2012, no nominácia bola najprv pozastavená kvôli podozreniam z daňových únikov, ktoré boli neskôr vyvrátené.