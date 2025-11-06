Najstarší prezident sveta utužuje moc. Biya po 43 rokoch vládnutia začína ôsmy mandát

Paul Biya, ktorý je prezidentom Kamerunu už 43 rokov, bol vo štvrtok inaugurovaný na svoje ôsme funkčné obdobie. Udialo sa tak po sporných voľbách, ktoré vyvolali masové protesty a následné represie s niekoľkými obeťami na životoch.
Už 92-ročný Biya, najstarší vládnuci štátnik na svete, získal podľa oficiálnych výsledkov 53,7 % hlasov, zatiaľ čo jeho hlavný súper, bývalý minister Issa Tchiroma Bakary, získal 35,2 %. Inaugurácia sa konala v parlamente v hlavnom meste Yaoundé za prítomnosti domácich politikov, no bez zahraničných hostí.
Biya vo svojom prejave vyjadril pochopenie pre vážnosť situácie v krajine a výzvy, ktorým Kamerun čelí. Tchiroma, ktorý bol kedysi spojencov Biya, ale teraz je opozičným lídrom, tvrdí, že je skutočným víťazom volieb a vyzýva svojich podporovateľov na protesty. Tie v niektorých oblastiach viedli k zatvoreniu obchodov a zastaveniu verejných aktivít.
Vláda plánuje právne kroky proti Tchiromovi za podnecovanie nepokojov. Medzinárodné organizácie vrátane Európskej únie, Africkej únie a Organizácie Spojených národov (OSN) odsúdili násilné potlačenie protestov a vyzvali na vyšetrenie udalostí.
Paul Biya je druhým prezidentom Kamerunu od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960. Vládne železnou rukou, potláča všetku politickú a ozbrojenú opozíciu a drží sa pri moci aj napriek sociálnym otrasom, ekonomickej nerovnosti a separatistickému násiliu.