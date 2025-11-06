Najstarší prezident sveta utužuje moc. Biya po 43 rokoch vládnutia začína ôsmy mandát

Už 92-ročný Paul Biya čelí v Kamerune protestom a kritike po sporných voľbách.
Kamerunský prezident Paul Biya a prvá dáma Chantal Biyová v utorok 7. októbra 2025. Foto: SITA/AP
Paul Biya, ktorý je prezidentom Kamerunu už 43 rokov, bol vo štvrtok inaugurovaný na svoje ôsme funkčné obdobie. Udialo sa tak po sporných voľbách, ktoré vyvolali masové protesty a následné represie s niekoľkými obeťami na životoch.

Už 92-ročný Biya, najstarší vládnuci štátnik na svete, získal podľa oficiálnych výsledkov 53,7 % hlasov, zatiaľ čo jeho hlavný súper, bývalý minister Issa Tchiroma Bakary, získal 35,2 %. Inaugurácia sa konala v parlamente v hlavnom meste Yaoundé za prítomnosti domácich politikov, no bez zahraničných hostí.

Biya vo svojom prejave vyjadril pochopenie pre vážnosť situácie v krajine a výzvy, ktorým Kamerun čelí. Tchiroma, ktorý bol kedysi spojencov Biya, ale teraz je opozičným lídrom, tvrdí, že je skutočným víťazom volieb a vyzýva svojich podporovateľov na protesty. Tie v niektorých oblastiach viedli k zatvoreniu obchodov a zastaveniu verejných aktivít.

Vláda plánuje právne kroky proti Tchiromovi za podnecovanie nepokojov. Medzinárodné organizácie vrátane Európskej únie, Africkej únie a Organizácie Spojených národov (OSN) odsúdili násilné potlačenie protestov a vyzvali na vyšetrenie udalostí.

Paul Biya je druhým prezidentom Kamerunu od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960. Vládne železnou rukou, potláča všetku politickú a ozbrojenú opozíciu a drží sa pri moci aj napriek sociálnym otrasom, ekonomickej nerovnosti a separatistickému násiliu.

