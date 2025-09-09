Etiópia slávnostne spúšťa najväčšiu priehradu v Afrike

Etiópia slávnostne spúšťa najväčšiu hydroelektráreň v Afrike, ktorá má revolučne zmeniť energetický sektor krajiny, no zároveň vyvoláva diplomatické spory so susednými krajinami ležiacimi po prúde rieky Níl.
Veľká priehrada etiópskeho znovuzrodenia (GERD) je pre Etiópiu národným projektom historického významu a zriedkavým symbolom jednoty v krajine rozdelenej vnútornými konfliktmi.
Bude Etiópia ekonomický tiger Afriky?
Tento obrovský projekt, vysoký 145 metrov a takmer dva kilometre dlhý, sa nachádza na Modrom Níle blízko hraníc so Sudánom. Jeho hodnota je približne štyri miliardy dolárov, má kapacitu zadržať 74 miliárd metrov kubických vody a vyrobiť 5-tisíc megawattov elektriny, čo je viac ako dvojnásobok súčasnej kapacity Etiópie.
Etiópia začala s výrobou elektriny na kontroverznej priehrade na Modrom Níle
Slávnosť sa začala už v pondelok večer ohromujúcou svetelnou šou s lampiónmi, laserovými efektmi a dronmi, ktoré vytvárali slogany ako „geopolitický vzostup“ a „skok do budúcnosti“. Podujatie sledoval aj premiér Abiy Ahmed, ktorý považuje tento projekt za kľúčový pre svoje vládnutie.
Podľa údajov Svetovej banky nemá približne 45 % zo 130 miliónov obyvateľov Etiópie prístup k elektrine a časté výpadky v Addis Abebe nútia domácnosti a podniky používať generátory.
Analytici tvrdia, že GERD by mohol transformovať etiópsku ekonomiku, podporiť priemyselnú výrobu, umožniť prechod na elektrické vozidlá a zásobovať elektrinou prostredníctvom regionálnych prepojení iné africké krajiny až po Tanzániu.
Egypt protestuje
Susedný Egypt, ktorý je závislý na Níle, však považuje priehradu za hroziacu katastrofu. S populáciou 110 miliónov a nízkymi zrážkami je Egypt na rieke absolútne závislý. Prezident Abd al-Fattáh as-Sísí opakovane označil priehradu za „existenciálnu hrozbu“ a prisľúbil, že Egypt využije všetky medzinárodné právne prostriedky na ochranu svojej vodnej bezpečnosti. „Kto si myslí, že Egypt bude ignorovať svoje vodné práva, mýli sa,“ povedal minulý mesiac.
Napätie v regióne sa prehĺbilo, pričom Egypt posilnil vzťahy s Eritreou a Somálskom – krajinami, ktoré majú napäté vzťahy s Etiópiou – a úzko spolupracuje so Sudánom, ktorý tiež vyjadruje obavy z možného zníženia prietoku vody. Mediácia zo strany USA, Svetovej banky, Ruska, Spojených arabských emirátov a Africkej únie počas ostatnej dekády nedopadla úspešne.
„Pre egyptské vedenie nie je GERD len otázkou vody, ale národnej bezpečnosti. Výrazný pokles dodávok vody ohrozuje vnútornú stabilitu Egypta. Dotýka sa to ekonomických, politických a hlboko sociálnych záležitostí,“ povedal Mohamed Mohey el-Deen, bývalý člen egyptského tímu hodnotiaceho dopady GERD.
Napätie však zároveň pomáha etiópskej vláde, ktorá sa snaží využiť priehradu a konfrontáciu so susedmi ako nástroj na zjednotenie krajiny v čase rastúcej domácej politickej nestability, uviedol Alex Vines z Európskej rady pre zahraničné vzťahy.