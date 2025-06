Najprv časté straty lopty a potom hlboká defenzíva. Slováci skúšali na Kréte nové veci, ale nevychádzalo im to

Vysoká prehra Slovenska s Gréckom v prípravnom zápase v Irakliu na Kréte 1:4 má viacero dôvodov. Tréner Francesco Calzona chcel vyskúšať nový systém hry a nie celkom sa to osvedčilo.

Chcel skúšať aj nových hráčov, z nováčikov povolaných do reprezentácie napokon dostali šancu traja (Tadeáš Hájovský, Erik Prekop, David Hrnčár), aj to iba na pár minút v druhom polčase.

Nový systém a straty

V prvom polčase Slováci často strácali lopty pri výstavbe útoku, po zmene strán zasa bránili až príliš hlboko a boli pasívni. Ani jeden z týcho herných prejavov nebol dobrý a nahrával rýchlym a dravým Grékom.

V novom systéme 3-5-2, kde sa Dávid Hancko a Ivan Schranz ako krajní hráči častejšie vysúvali dopredu, hrozilo, že pri strate lopty sa domáci futbalisti dostanú rýchlejšie do nebezpečných kontier. A to sa aj dialo.

Bolo z toho polčasových 1:1, keďže Hancko po polhodine hry parádne zakončil po spolupráci Denisa Vavra s Davidom Strelcom. A to ešte Duda nepremenil pokutový kop po faule gréckeho brankára Mandasa na Strelca.

Mali toho plné zuby

Po väčšinovom stiahnutí sa dozadu v druhom polčase to potom vyzeralo tak, že Gréci si robia, čo chcú a hralo sa prakticky na jednu bránku – slovenskú.

„V prvom polčase tam boli straty lopty z našej strany a z toho plynuli ich brejky. V druhom polčase boli Gréci dominantní. Museli sme sa viac zatiahnuť a bolo vidieť, že máme toho plné zuby. Skúšali sme niečo nové a bolo v tom dosť vecí, keď nám to nevychádzalo. Veľa sme zbytočne behali a súper dominoval,“ zhodnotil Hancko pre TV Sport1.

Nezvládnutý záver

Šiesty gól v reprezentácii ho teší, lebo vždy je to niečo špeciálne, ale v kontexte celého zápasu je to slabá náplasť na prehru 1:4. Nemusela byť taká vysoká, ak by Slováci zvládli poslednú päťminútovku, v ktorej dvakrát inkasovali. David Hrnčár si pri reprezentačnom debute dokonca strelil vlastný gól, ktorým v nadstavenom čase pečatil výsledok na 1:4 z pohľadu Slovákov.

„Ten záver vyzeral naozaj veľmi zle. Prakticky až do nadstaveného času to bolo 2:1 pre Grékov a nakoniec to skončilo 4:1. Takto krátko po zápase som z toho rozčarovaný. Zrážali nás ľahké straty, pohybovali sme sa v nových priestoroch, každý z nás mal tak trochu pozmenené úlohy a nešlo nám to. Na druhej strane Gréci majú kvalitných mladých hráčov s vysokou trhovou hodnotou a naozaj boli dobrí,“ doplnil Hancko.

Čo sa nepáčilo Calzonovi?

Tréner Francesco Calzona priznal, že v novom systéme hry sa jeho hráči hľadali, ale zase príprava slúži presne na skúšanie nových vecí.

„V prvom polčase nám robili problémy rýchle prechody Grékov do útoku po našich stratách lopty, ale štatisticky sme to ešte udržali na vyrovnanom skóre. V druhom polčase nás Gréci zatlačili a fyzicky sme odpadli. Pripisujem to koncu sezóny, ale mrzí ma to. Chceli sme stáť vyššie a hrať aktívne dopredu, no neboli sme schopní na základe chýbajúcej fyzickosti. Súper nás veľmi hlboko zatlačil. Druhý polčas sa mi nepáčil, pred začiatkom kvalifikácie o postup na MS 2026 máme na čom pracovať,“ zhodnotil tréner Calzona.

Aktuálny prípravný dvojzápas ukončia Slováci v utorok 10. júna v maďarskom Debrecíne súbojom proti hráčom Izraela.