Hancko sa dohodol na podmienkach s Al-Nassr. Ak sa prestup zrealizuje, stane sa najdrahším hráčom v histórii Feyenoordu

Prestup slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka z Feyenoordu Rotterdam do saudskoarabského klubu Al-Nassr je na spadnutie. Podľa informácií novinára Santiho Aounu z portálu Foot Mercato dosiahol 27-ročný zadák s klubom osobnú dohodu. V prípade realizácie prestupu by mal v Al-Nassr podpísať trojročný kontrakt s opciou na ďalší rok. Aouna patrí medzi najrenomovanejších futbalových žurnalistov na svete. Pred rokom ako vôbec prvý informoval o odchode Kyliana Mbappého z PSG do Realu Madrid.

