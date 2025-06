Lobotka oslávil titul aj stretnutím s pápežom Levom XIV. Bol to neskutočný zážitok, vraví

Účasť Stanislava Lobotku a Lukáša Haraslína v nadchádzajúcich dvoch prípravných zápasoch slovenskej futbalovej reprezentácie proti Grécku a Izraelu (7. a 10. júna) je otázna pre zranenia.

Stredopoliar SSC Neapol Lobotka má problémy s členkom a útočník pražskej Sparty Haraslín nehral od polovice mája, keďže ho bolí lýtko. Obaja pôjdu na vyšetrenia, informoval o tom aj denník Šport.

Cíti sa dobre, ale nebehá

„Momentálne sa cítim dobre, aj keď chodím. Od zranenia som ešte nebehal, v pondelok mám magnetickú rezonanciu a uvidíme. Ťažko sa mi to hodnotí. Neviem, v akom stave je členok, keďže boli oslavy. Tie však vydržal, takže to určite nebude horšie ako predtým,“ povedal Stanislav Lobotka v dobrej nálade a ešte dodal:

„Uvidíme po vyšetreniach. Vyskúšam behať a uvidíme, aké to bude pri nejakých pohyboch.“

Doma je to krajšie

Oslavami, pochopiteľne, myslel nedávny zisk Scudetta s Neapolom za celkový triumf v talianskej Serie A v sezóne 2024/2025.

„Keď sme vyhrali Serie A prvýkrát, vedel som, čo bude nasledovať po každom zápase. Teraz sme to vlastne až do posledného okamihu nevedeli. Potvrdili sme titul v poslednom zápase pred svojimi fanúšikmi. Bolo to krajšie. Vždy je lepšie, keď to potvrdíte na vlastnom štadióne, vo svojom meste a pred svojimi fanúšikmi. Som rád, že som to mohol zažiť,“ opísal Lobotka.

Energia a sila vo Vatikáne

Pochvaľoval si aj stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi vo Vatikáne, novovymenovaným pápežom Levom XIV.

„Bol to neskutočný zážitok podať si s ním ruku a cítiť okolo tú energiu a silu. Potom som už strávil čas s rodinou a dcérkou. Od futbalu som vypol,“ poznamenal.

Na nedeľňajšom zraze slovenskej reprezentácie v Senci sa okrem Lobotku hlásilo ďalších 25 hráčov. Z pôvodnej nominácie chýbali iba Norbert Gyömbér a Ľubomír Šatka.

Mladíci v zostave aj mimo

Tréner Francesco Calzona nominoval na dva zápasy proti Grécku a Izraelu 28 hráčov. Sú v nej traja brankári, deviati obrancovia, siedmi stredopoliari a deviati útočníci.

V nominácii A-tímu SR sa prvýkrát objavilo trio: Adrian Fiala, Tadeáš Hájovský (obaja AS Trenčín) a Erik Prekop (Baník Ostrava). Stredopoliar Hájovský má iba 19 rokov a jeho spoluhráč z útoku Fiala o rok viac.

„Do reprezentácie chodím rád, s hráčmi aj realizačným tímom sme výborná partia. Som vždy rád, keď som tu a keď tu trávim čas. Je dobré vyskúšať si nejaké veci, na ktoré v kvalifikácii či v Lige národov nie je priestor. Tréner si teraz vyskúša nových hráčov aj z typologickej stránky,“ doplnil Lobotka pre Šport.

Na druhej strane v nominácii chýbajú iní talentovaní mladíci, ktorí si o pár dní zahrajú na „domácich“ majstrovstvách Európy do 21 rokov. Konkrétne ide o bratov Mária a Lea Sauerovcov, Tomáša Riga, Nina Marcelliho a Tomáša Suslova.