Najmladší režisér David Balda nakrúca nový celovečerný film

V čase uvedenia svojho debutového filmu Narušiteľ mal 18 rokov, vďaka čomu sa stal najmladším režisérom vo svetovej kinematografii. Aktuálne začal David Balda natáčať nový celovečerný film, tentoraz s medzinárodným hereckým obsadením. Hlavným motívom snímky je upozorniť na všadeprítomnú manipuláciu.

„Najmä v dnešných časoch je potrebné varovať diváka, aby sa nenechal ľahko manipulovať. V tomto filme ukazujeme manipuláciu prostredníctvom rôznych tajných spoločností. Do príbehu sme vložili výrazné posolstvo, ale zároveň sme film natočili tak, aby zaujal čo najširšie publikum. V Narušiteľovi bola hlavnou témou sloboda, týmto filmom som chcel ísť ešte o krok ďalej, tak som sa dostal k manipulácii,“ hovorí režisér David Balda.

Foto: Lea Kodrlová

Prvá klapka nového filmu padla v druhej polovici marca v historickom centre Prahy. Teraz sa filmový štáb presunie do talianskej Bologne, kde sa odohráva časť príbehu. Film by mal byť dokončený do polovice júla tohto roka.

„Myšlienka filmu je taká silná, že by bolo škoda, aby sa vysielal len v českom a slovenskom teritóriu. Preto sme do snímky obsadili známych zahraničných, českých a slovenských hercov a natáčame v angličtine. Posolstvo filmu chceme totiž sprostredkovať čo najširšiemu, teda európskemu publiku,“ dodáva režisér.

Foto: Lea Kodrlová

Tvorcovia zatiaľ prezradili len pár mien z hereckého obsadenia. Sú medzi nimi známi herci Predrag Bjelac, Pawel Delag či Anna Čtvrtníčková. Slovensko má okrem veľkého zastúpenia vo filmovom štábe zastúpenie dokonca aj v hlavnej úlohe filmu, ktorú hrá mladý, nádejný slovenský herec Radoslav Gavlas. Mená ďalších hercov chcú filmári odhaľovať postupne.

Davidov debutový film Narušiteľ je dostupný na platforme voyo.sk. Na nový film sa diváci môžu tešiť v kinách začiatkom roka 2024.

Foto: Lea Kodrlová

