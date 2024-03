Najmenej dvaja páchatelia teroristického útoku v Moskve prišli o život, údajne boli z Tadžikistanu

Príslušníci ruskej Národnej gardy zabezpečili oblasť v dôsledku rozsiahleho požiaru, ktorý zachvátil Crocus City Hall, po tom, čo ozbrojenci v piatok vtrhli do koncertnej siene a spustili tam paľbu z automatických zbraní do ľudí prichádzajúcich na koncert. Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) si útok vyžiadal 40 mŕtvych a viac ako 100 zranených. Moskva, 22. marec 2024. Foto: Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP.