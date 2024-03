Zelenského vôbec neprekvapilo Putinovo konanie, pokus spojiť útok v Moskve s Ukrajinou bol predvídateľný (video)

Po útoku v koncertnej sále pri Moskve sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruský vodca Vladimir Putin snaží vinu zvaliť na niekoho druhého.

„Putin a jeho násilníci sa len snažia obviniť niekoho iného… Už sa to v minulosti stalo. Do vzduchu vyleteli domy, odohrala sa streľba, výbuchy, a vždy obviňujú iných,“ povedal Zelenskyj v súvislosti s piatkovým teroristickým útokom, ku ktorému sa prihlásila organizácia Islamský štát.

Informuje o tom web Kyjiv Independent. Ukrajinský prezident odmietol pokus Kremľa spájať útok v koncertnej sále Crocus City Hall na západnom okraji Moskvy s Ukrajinou. Zelenskyj poznamenal, že Putin v súvislosti so streľbou najprv mlčal a čakal celý deň, kým našiel spôsob, „ako ju spojiť s Ukrajinou“.

What happened in Moscow yesterday is obvious, and Putin and other scums are trying to shift the blame to someone else. Their methods are always the same. We have seen it all before. There were blown-up houses, mass shootings, and explosions. And they always blame others.

They… pic.twitter.com/N6WhZujMh9

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2024