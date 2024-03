Islamský štát zverejnil fotografiu štyroch mužov, ktorí údajne zaútočili v koncertnej sále pri Moskve

Teroristická organizácia Islamský štát (IS) zverejnila v sobotu obrázok, na ktorom údajne sú štyria muži, ktorí v piatok zaútočili v koncertnej sále na západnom okraji Moskvy.

Nijaký z mužov však nie je identifikovateľný, pretože majú na hlave kukly. Podľa americkej mimovládnej neziskovej organizácie SITE Intelligence Group, ktorá monitoruje propagandu teroristických skupín, organizácia IS označila útok za „najtvrdší za posledné roky“.

🇷🇺 All four suspects for the terrorist attack on „Crocus City Hall“, who were detained in the territory of the Bryansk region, are foreign citizens , the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation announced. #RussiaAttack #Russia #Moscow pic.twitter.com/TTm9B8FzZb

— Abdur Rehman (@mian_arehman) March 23, 2024