Najlepším tenistkám sveta odobrali body. Sobolenková si z toho ťažkú hlavu nerobí, zatancovala si v bikinách - VIDEO, FOTO

Odobrali im body. Až pätica hráčok z najlepšej desiatky rebríčka WTA o nich prišla pre neúčasť na povinnom počte turnajoch kategórie 500.
Menovite ide o Arinu Sobolenkovú, Igu Swiatekovú, Coco Gauffovú, Amandu Anisimovovú a Madison Keysovú. Stále však ostali na vlastných pozíciách, ktoré im patrili pred odobratím bodov.
Povinnosťou pre nich je zahrať si na šiestich podujatiach WTA 500, no žiadna z uvedených to nesplnila. Niektoré prišli len o desať bodov, zatiaľ čo Poľka až o 65.
Nestalo sa to prvýkrát. Podobná situácia sa stala aj v minulom roku, keď práve Swiateková prišla o pozíciu svetovej jednotky, keďže sa zúčastnila len dvoch takýchto turnajov.
„Nemyslím si, že by ktorákoľvek top hráčka bola schopná plniť kvóty, ako napríklad odohrať šesť turnajov WTA 500, to sa jednoducho do kalendára nedá napchať. Musíme byť v tomto rozumné a neriešiť veľmi predpísané pravidlá, ale zaujímať sa len o to, čo je dôležité pre naše zdravie,“ vyhlásila nedávno.
Najviac však zaujala Bieloruska. Tá sa na sociálnych sieťach chválila fotografiami a videami z dovolenky v Dubaji, kde bola s kamarátkou Paulou Badosovou.
Nakrútili tanček v bikinách a pridali ho s popismi vyplývajúcimi, že sú rady spolu a že môžu tráviť čas spoločne.
WTA sa snaží povinnými kvótami dodať vážnosť menším turnajom, kde sa nerozdeľuje toľko bodov a peňazí ako na grandslamoch a „tisíckach“.
Najlepšie hráčky však už venujú pozornosť Turnaju majsteriek, ktorý sa pre prvú osmičku rebríčka začne 1. novembra v saudskoarabskom Rijáde.